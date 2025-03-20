شكرا لقرائتكم خبر عن وتقابل حبيب الحلقة 20.. إهانة ليل فى مدرسة ابنتها وموقف مخزى من يوسف والان مع تفاصيل الخبر

دخلت ليل (ياسمين عبد العزيز) في صدام مع والد الطفل الذى تنمر على ابنتها في المدرسة، خلال الحلقة العشرين من مسلسل وتقابل حبيب، حيث ذهبت إلى المدرسة وتقدمت بشكوى إلى المديرة وطلبت منها أن يعتذر الطفل على ما بدر منه تجاه ابنتها بالتنمر عليها والسخرية منها، وبالفعل حضر والد الطفل إلى المدرسة.

يرفض والد الطفل اعتذار ابنه، لأنه يرى أنه لم يخطأ وان المشكلة في ابنتها التي كان عليها ان تذهب إلى الحمام، وإذا كانت تعانى من مشكلة مرضية، فعلى والدها ووالدتها علاجها، أما ليل فتُصر على اعتذار الطفل، ويرفض والد الطفل استكمال الحديث إلا في وجود والد الطفل وعندما يعرف انها مطلقة يسخر منها ويتحدث بأسلوب غير لبق.

تتصل ليل بزوجها يوسف (خالد سليم) وتكشف له ويقلل يوسف من الموقف وأنه ليس لديه وقت للحضور ويطلب منها العودة وانهاء هذه المشكلة والتصرف بنفسها وسط صدمة من ليل تجاه يوسف الذى لا يبالى من وضع ابنته.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 20

وكانت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل وتقابل حبيب، قد كشفت عن معاناة ابنة ليل من مشكلة التبول اللا إرادي مرة أخرى، حيث تحدثت ابنة ليل معها حول شعورها بالحزن نتيجة سخرية زميل لها في المدرسة بسبب موقف حدث ولم تخبرها به، حيث أنها كانت في الحصة وأرادت دخول الحمام ولكنها لم تلحق ننفسها لتتبول لا ارادياً ويتسيب ذلك في احراجها امام زملائها.

تضيف ابنة ليل، بأن الأمر تطور بأن زميلها أصبح يجمع باقى الأطفال ويضحكون عليها كلما يروها، لتؤكد أنها ستحضر معها إلى المدرسة، ومواجهة هذا الأمر وتعدها أن تجعل هذا الطفل وباقى زملائها يعتذرون لها، وتطمئنها بأنها ليس غاضبة منها وأن ذلك لن يتكرر مرة أخرى.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهرًا، ويعرض على DMC دراما فى تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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