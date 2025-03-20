شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 5.. نضال الشافعي وراء حادث نيقولا معوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة 5 من مسلسل الأميرة ظل حيطه، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، الذى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، خوف "زينب" ياسمن صبري على زوجها "أسامة" نيقولا معوض، بعد تعرضه لحادث، وسؤاله عن هاتفه الضائع، حيث طلب من زوجته الاتصال عليه.

اتصلت "زينب" ياسمين صبري ، ورد عليها شخص "نضال الشافعى" ، وأعطت الهاتف لزوجها "أسامة" نقولا معوض، وأخبره بأنه خلف الحادث الذى تعرض له، وأخبره بأنه ينتظر مقابلته.

وشهدت الحلقة نشوب مشادات بين "فاطمة" وفاء عامر و"سندس" هالة فاخر، بسبب قيام الأخيرة بالملكوث بمنزل ابنتها وهو ما ترتب عليه عدم وجود راحة لابن "فاطمة"، لتقوم بأخذ حقه.

اتصلت "زينب" ياسمين صبري بوالدها وأخبرته بتعرض زوجها "أسامة" نقولا معوض لحادث، واتصل "أحمد" عابد عناني بوالدته "فاطمة" وأخبرها بالأمر كذلك، لتترك منزل ابنها وتذهب للمستشفى.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الأميرة ظل حيطه

يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.

أبطال مسلسل الأميرة ظل حيطه

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

قصة مسلسل الأميرة ظل حيطه

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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