لاعب كرة القدم وسام أبو علي ضيف الحلقة العشرون من رامز ايلون مصر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 مارس 2025 08:54 مساءً - تم مساء اليوم عرض الحلقة الجديدة من برنامج "رامز إيلون مصر"، وجاء ضيف الحلقة وسام أبو علي لاعب كرة القدم الفلسطيني وأحد أعضاء فريق النادي الأهلي المصري، والذي تعرض لمقلب الحلقة من الفنان رامز جلال.
وخلال تقديمه للاعب وسام أبو علي سخر الفنان رامز جلال من طول قامته، كما علق أيضًا بشكل ساخر على تسريحة شعره، كما أشاد أيضًا الفنان رامز جلال بأداء اللاعب وسام أبو علي وتسديداته تجاه المرمى خلال المباريات.
وعقب ذلك قابل لاعب كرة القدم وسام أبو علي "الروبوت" والذي يرتدي ملابسه الفنان رامز جلال، وتعرض للمقلب حيث تم ربطه داخل ملعب صغير بالاستوديو ويقوم الـ"روبوت" بتوجيه الأسئلة له والتي من خلال إجابته يتم توجيهه ليشوط الكرة باتجاه المرمى.
وخلال الحلقة وجه الفنان رامز جلال بعض الأسئلة للاعب وسام أبو علي ومن أبرزها عن من هو اللاعب الذي يُفضل أن يلعب بجواره قفشة أن إمام عاشور ليرد اللاعب وسام أبو علي بأن الإثنين يعتبرهم أخوة له، كما أجاب على سؤال من أفضل لاعب في مصر ليؤكد بأنه لاعب كرة القدم امام عاشور، كما أكد بأنه لا يُفضل أن يلعب في أي فريق بمصر سوى الأهلي.
وتصدّر برنامج "رامز إيلون مصر" للفنان رامز جلال، قائمة الأعلى مُشاهدة، وبفارق كبير عن أقرب مُنافسيه؛ إذ استحوذ على المُشاهدة بنسبة 74%. يأتي لاحقه مسلسل "العتاولة 2" بطولة الثلاثي أحمد السقا، طارق لطفي، وباسم سمرة، وذلك بنسبة 71%. أما المركز الثالث فجاء من نصيب الجزء الخامس من مسلسل "المداح" بطولة الفنان حمادة هلال، بنسبة 65%. تلاه مسلسل "سيد الناس" للفنان عمرو سعد، والذي يتعاون للمرة الأولى على مستوى الدراما التلفزيونية مع المخرج محمد سعد؛ إذ دخل القائمة بنسبة 41%.
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رامز جلال يُشيد بأداء وسام أبو على في الملعب ويسخر من طول قامتهوبدأت الحلقة من خلال الفكرة الأساسية للبرنامج، حيث تم إيهام اللاعب وسام أبو علي بالمُشاركة في برنامج لاكتشاف المواهب بجوار فريق التحكيم والذي يضم الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ولاعب كرة القدم السعودي محمد نور والفنان رامز جلال.
وخلال تقديمه للاعب وسام أبو علي سخر الفنان رامز جلال من طول قامته، كما علق أيضًا بشكل ساخر على تسريحة شعره، كما أشاد أيضًا الفنان رامز جلال بأداء اللاعب وسام أبو علي وتسديداته تجاه المرمى خلال المباريات.
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وعقب ذلك قابل لاعب كرة القدم وسام أبو علي "الروبوت" والذي يرتدي ملابسه الفنان رامز جلال، وتعرض للمقلب حيث تم ربطه داخل ملعب صغير بالاستوديو ويقوم الـ"روبوت" بتوجيه الأسئلة له والتي من خلال إجابته يتم توجيهه ليشوط الكرة باتجاه المرمى.
وخلال الحلقة وجه الفنان رامز جلال بعض الأسئلة للاعب وسام أبو علي ومن أبرزها عن من هو اللاعب الذي يُفضل أن يلعب بجواره قفشة أن إمام عاشور ليرد اللاعب وسام أبو علي بأن الإثنين يعتبرهم أخوة له، كما أجاب على سؤال من أفضل لاعب في مصر ليؤكد بأنه لاعب كرة القدم امام عاشور، كما أكد بأنه لا يُفضل أن يلعب في أي فريق بمصر سوى الأهلي.
رامز إيلون مصر يتصدّر قائمة الأعلى مشاهدةيُذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بـ المملكة العربية السعودية، كان قد كشف عن قائمة الأعلى مُشاهدة من البرامج والمسلسلات خلال الأيام الأولى من شهر رمضان 2025، وذلك وفقاً لإحصائيات أحد المراكز الخاصة بالأبحاث واستطلاع الرأي.
وتصدّر برنامج "رامز إيلون مصر" للفنان رامز جلال، قائمة الأعلى مُشاهدة، وبفارق كبير عن أقرب مُنافسيه؛ إذ استحوذ على المُشاهدة بنسبة 74%. يأتي لاحقه مسلسل "العتاولة 2" بطولة الثلاثي أحمد السقا، طارق لطفي، وباسم سمرة، وذلك بنسبة 71%. أما المركز الثالث فجاء من نصيب الجزء الخامس من مسلسل "المداح" بطولة الفنان حمادة هلال، بنسبة 65%. تلاه مسلسل "سيد الناس" للفنان عمرو سعد، والذي يتعاون للمرة الأولى على مستوى الدراما التلفزيونية مع المخرج محمد سعد؛ إذ دخل القائمة بنسبة 41%.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».