أيمن بهجت قمر يكشف عن بوستر فيلم تامر حسني وهنا الزاهد

ميرنا وليد - بيروت - نشر الشاعر الغنائي والمؤلف أيمن بهجت بوستر فيلم الفنان المصري تامر حسني والممثلة المصرية هنا الزاهد، الذي يحمل عنوان "ريستارت".

وكتب أيمن بهجت قمر تعليقاً:"قريباً".

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب تامر حسني وهنا الزاهد عدد من الممثلين بينهم باسم السمرة، محمد ثروت، وسيد أسامة "ميكا".

الفيلم هو التعاون الثاني بين تامر حسني وهنا الزاهد بعد فيلم "بحبك" الذي حقق نجاحاً كبيراً وإقبالاً كبيراً في صالات السينما.

وإنه التعاون الثالث بين تامر حسني والمخرجة سارة وفيق بعد نجاح فيلمي "مش أنا" و"تاج".

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