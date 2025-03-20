شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان مالمو للسينما العربية يكرّم أحمد حلمي في دورته الخامسة عشرة والان مع تفاصيل الخبر

كشف مهرجان مالمو للسينما العربية عن تكريم النجم الكوميدي المصري أحمد حلمي، خلال دورته الخامسة عشرة، والمقرر إقامتها في مدينة مالمو السويدية من 29 أبريل إلى 5 مايو 2025.

سيتم منح أحمد حلمي التكريم في حفل الافتتاح الرسمي للمهرجان يوم 29 أبريل في سينما رويال، التي تعد أكبر صالة عرض سينمائي في إسكندنافيا.

وفي تعليق على هذا التكريم، صرّح رئيس مهرجان مالمو للسينما العربية محمد قبلاوي قائلاً: "يُعد أحمد حلمي أحد أبرز نجوم السينما العربية، ويمتلك مسيرة فنية غنية تميّزت بالإبداع والتميز. ترك حلمي بصمة فريدة في السينما العربية من خلال أدواره الكوميدية التي عكست قضايا المجتمع بروح فكاهية وحس إنساني رفيع. نحن فخورون بتكريمه في مالمو تقديراً لإسهاماته الكبيرة في صناعة السينما.

من جانبه، أعرب الفنان أحمد حلمي عن امتنانه وشكره العميق لمهرجان مالمو للسينما العربية على هذا التكريم، حيث قال: "التكريم للفنان عموماً، ولي بشكل خاص، هو بمثابة وسام حب وتقدير لا يُقدر بثمن. رحلتي في السينما لم تكن مجرد رحلة مهنية عادية، بل كانت رحلة زاخرة بالتجارب والتحديات والسعادة والمتعة الفنية.

وبالإضافة إلى التكريم، سيعقد النجم أحمد حلمي "ماستر كلاس" في اليوم التالي بحضور جمهور مالمو من مختلف الجنسيات، حيث سيتحدث عن تجربته الفنية ومسيرته في السينما المصرية والعربية.