شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 20.. ليل تبدأ فى إظهار غيرتها على فارس والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الحلقة 20 من مسلسل وتقابل حبيب، أن ليل (ياسمين عبد العزيز) بدأت الغيرة على فارس (كريم فهمى) ، وظهر ذلك خلال لقائها معه وحديثها عن تواجده في الجونة بصحبة أختها فرح (بسنت شوقى) وكاريمان (إنجى كيوان)، حيث سألته "انبسطت في الجونة؟" ويرد بأن الصفقة كادت أن تفشل بسبب فرح وكاريمان.

يطمئن فارس، ليل بأنه لم يخبرها بتفاصيل مع حدث في الجونة من فرج وكاريمان بسبب وجود ما هو أهم، ألا وهو حديثهما الذى استغرق ساعات، وتتفق ليل وفارس على التواجد بجانب بعضهما طوال الوقت وألا يكون هناك شيئاً يبعدهما عن بعضهما ، وتطلب ليل كذلك عدم منع ابنه ادم من التواجد مع بناتها طوال الوقت.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 19

وخلال الحلقة التاسعة عشر من مسلسل وتقابل حبيب، حضر ادم ابن فارس إلى استراحة ليل في الفيلا، ويؤكد لها أنه يريد أن يلعب مع بناتها سارة ونور، ولكن والده فارس يرفض، لتجد ليل ذلك فرصة للحديث مع فارس، وتتصل به وتعاتبه على منع ادم من التواجد عندها ومع بناتها.

يرد فارس على ليل بأن منع آدم من التواجد عندها، بأن ذلك كان طلبها بأن يبتعد عنها، إلا أن ليل تؤكد له أنها لا تريده البعد عنها، وأنها كانت تقصد شيء آخر، ويتصل فارس مرة أخرى بليل ويؤكد لها أنه تحدث مع والدته لبقاء آدم في الاستراحة، ويأخذ وقت طويل في المكالمة مع ليل، في الوقت الذى تنتظره فرح وكاريمان في المطعم ولكنه ينسى موعده معهما تماماً ويظل يتحدث مع ليل بالساعات ثم ينام بعدها.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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