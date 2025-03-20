أفلام عالمية جسدت دور الأمومة بأشكالها المختلفة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 مارس 2025 07:20 مساءً - الأمومة ليست مجرد رابطة بيولوجية، بل عالم من التضحيات، والحب غير المشروط، والقوة التي لا تنضب، وعلى مر السنين، ألهمت هذه العلاقة العميقة صناع السينما حول العالم، وخرجت أفلام تروي قصص الأمهات في مختلف الظروف، من الكفاح والتضحية إلى الدعم والاحتواء.

وبمناسبة يوم الأم، تستعرض "الخليج 365" أفلاماً برزت أشكالاً ومواقف وظروف مختلفة عن الأمهات والأمومة.

أفلام عالمية عن الأمهات

Moms at War

فيلم نيجيري درامي كوميدي صدر عام 2018، يتناول المنافسة بين الأمهات من أجل نجاح أطفالهن،

يحكي الفيلم قصة سيدتين تدخلان في منافسة شرسة لضمان تفوق أبنائهما أكاديميًا واجتماعيًا، مما يؤدي إلى العديد من المواقف الكوميدية والصراعات التي تعكس التحديات التي تواجهها الأمهات في تربية الأطفال والسعي لتحقيق الأفضل لهم.

والفيلم من إخراج أوموني أوبولي، التي استوحت فكرته من تجاربها الشخصية في الطفولة، وقامت أيضًا ببطولته إلى جانب فونكي أكينديلي وميشيل ديدي، وحقق نجاحًا محليًا بإيرادات بلغت 40 مليون نيرة نيجيرية.

Mother

جاءت قصة فيلم "Mother" الذي عرض لأول مرة على منصة "نتفلكس" حول أم تدعى "أكيكو" تقوم بدورها الفنانة ماسامي ناغاساوا، وهي أم عزباء تكافح من أجل تأمين حياتها وحياة ابنها شو، وتلجأ إلى والديها طلبًا للمال، لكنها تُقابل بالرفض، مما يزيد من توتر علاقتها بأفراد عائلتها.

و في خضم أزمتها، تلتقي ببريو الذي جسد شخصيته ساداو آبي، والفيلم درامي ياباني يكشف عن تأثير العلاقات الأسرية والقرارات المصيرية على حياة الأفراد.

الفيلم من تأليف وإخراج تاتسوشي أوموري، ويركز على استكشاف تأثير الفقر على الأسر، ويسلط الضوء على تعقيدات العلاقات بين الأمهات وأبنائهن، وكذلك تأثير الرجال في حياة أكيكو.

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August: Osage County

عرض فيلم "August: Osage County" في يناير 2014، من إخراج جون ويلز وكتابة تريسي ليتس، ومقتبس من مسرحية تريسي ليتس الشهيرة والحائزة على "جائزة بوليتزر"، والتي تحمل الاسم نفسه.

والفيلم هو دراما عائلية مشحونة بالعواطف تكشف أسرار العائلة بعد اختفاء الأب، وتجتمع عائلة ويستون بعد اختفاء بيفرلي ويستون الذي يقوم بدوره سام شيبارد، مما يثير توترات قديمة بين الأم فيوليت (ميريل ستريب) وابنتها باربرا (جوليا روبرتس).

الفيلم من بطولة ميريل ستريب، جوليا روبرتس، إيوان مكريغور، كريس كوبر وأبيجيل برسلين.

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Mamma Mia

تم عرضه في أكتوبر 2008، وحقق نجاحًا كبيرًا، وهو فيلم غنائي استعراضي، مأخوذ عن مسرحية غنائية تحمل نفس الاسم، وتدور أحداث الفيلم حول دونا الأم، ومالكة فندق في جزيرة يونانية، يطل على بحر إيجه، وتدعو ابنتها صوفيا، في عُرسها ثلاثة رجال من ماضي دونا لحضور حفل زفافها لمعرفة منْ منهم هو والدها، ما يقلب الأمور رأساً على عقب وتضطرب حالة دونا التي تشعر بالتوتر فور رؤية الـ 3 رجال، والحال نفسه بين صوفيا وخطيبها الذي ينفعل من تصرفاتها.

الفيلم ﺇﺧﺮاﺝ فيلدا لويد، وﺗﺄﻟﻴﻒ كاثرين جونسون، وبطولة ميريل ستريب، كولين فيرث، بيرس بروسنان، ستيلان سكارسجارد، أماندا سيفريد، دومينيك كوبر.

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Tully

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Tully فيلم درامي كوميدي أمريكي لعام 2018 من إخراج جيسون ريتمان، وتأليف ديابلو كودي، وبطولة تشارليز ثيرون، وماكينزي ديفيس، ومارك دوبلاس، ورون ليفينغستون.

وتدور قصة الفيلم حول تحديات الأمومة، كما يحكي قصة صداقة بين أم لثلاثة أطفال تدعى مارلو (تشارليز ثيرون) ومربية أطفالها تالي (ماكنزي ديفيس)، ومع مرور الوقت، تنشأ بينهما علاقة صداقة غير متوقعة تغيّر منظور مارلو لحياتها.

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Otherhood

Mothers' Instinct

Otherhood، هو فيلم كوميدي أمريكي لعام 2019، من إخراج سيندي تشوباك وسيناريو تشوباك ومارك أندروس، وهو مبني على رواية صدرت عام 2008 تحت اسم "كل ما يجعلك سعيدًا" بقلم ويليام ساتكليف، وتدور أحداثه حول عن ثلاثة أمهات وأبنائهن البالغين، حيث قررت الأمهات وبدون سابق إنذار أن يتركن منازلهن القاطنة في الضواحي، والانتقال إلى مدينة نيويورك ليعشن مع أبنائهن، وذلك بعد الإهمال الذي عرفنه من قبل أبنائهن، مما يؤدي إلى سلسلة من المواقف الطريفة والعاطفية التي تكشف تعقيدات العلاقات العائلية.

فيلم إثارة نفسية أمريكي لعام 2024، من إخراج بينوا ديلوم في أول ظهور له كمخرج، وبطولة جيسيكا تشاستين، وآن هاثاواي، وأندرس دانييلسن لي، وجوش تشارلز، وهو إعادة إنتاج لفيلم أوليفييه ماسيت ديباس باللغة الفرنسية لعام 2018، والذي كان مقتبسًا من رواية غريزة الأمهات لعام 2012 للكاتبة باربرا أبيل، وعُرض لأول مرة في ليتوانيا في 8 مارس 2024.

والفيلم تدور أحداثه حول غريزة الأمهات بما تحمل من مزايا وتناقضات من الصداقة، الغيرة، والحب والخوف، وتدور الأحداث في ستينيات القرن الماضي حول صديقتين مقربتين، أليس (جيسيكا شاستاين) وسيلين (آن هاثاواي).

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Mother's Day

Mother's Day هو فيلم كوميدي صدر في سنة 2016. الفيلم من إخراج غاري مارشال وكتابة توم هاينز، ومن بطولة جينيفر أنيستون وكيت هدسون وجوليا روبرتس وجيسون سوديكس.

وتدور أحداثه حول مجموعة من الأشخاص الذين يعيشون في أتلانتا، يستغلون فرصة اقتراب يوم الأم لمحاولة التصالح مع علاقاتهم بأمهاتهم.

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