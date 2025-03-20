شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مالك: أشكر المتحدة على دورى فى بطولة مسلسل ولاد الشمس والان مع تفاصيل الخبر

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية وحضور الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، احتفالية تكريم لفريق عمل مسلسل ولاد الشمس، الذى أنتجته الشركة المتحدة وأذيع خلال شهر رمضان المعظم.

وأعرب الفنان أحمد مالك، في تصريحات لـ"الخليج 365"، عن شكره وامتنانه للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على منحه الفرصة للمشاركة في بطولة مسلسل ولاد الشمس، مؤكدا أن المسلسل حمل رسالة اجتماعية مهمة وسلط الضوء على قضايا تمس المجتمع، خاصة دور الرعاية الاجتماعية.

وشهد الاحتفالية تكريم الفنان أحمد مالك، والفنان طه الدسوقي، والأستاذة دينا كُريم المنتج ورئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة، والدكتور عماد ربيع رئيس قطاع الإنتاج بالشركة المتحدة، والمخرج شادى عبد السلام، والسيناريست مهاب طارق، والمنتج الفني هاني عبد الله.

من جانبه، أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن فخرها بالإنتاج الدرامي لمسلسل ولاد الشمس الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكدة أن الأعمال الهادفة التي تنتجها تساهم بشكل كبير في إحداث حراك مجتمعي إيجابي، وتحقق نتائج ملموسة وتأثيرًا واضحًا على الوعي المجتمعي.

وأشادت الوزيرة، خلال تصريحات صحفية، بالدور الذي تلعبه الأعمال الدرامية في تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية الهامة، موضحة أن هذه ليست أول تجربة مع الشركة المتحدة مستشهدة بنجاح مسلسلي "فاتن أمل حربي" و"تحت الوصاية" اللذين قدما نماذج مؤثرة وعكسا قضايا تمس شرائح واسعة من المجتمع.