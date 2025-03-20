شكرا لقرائتكم خبر عن متلازمة ستوكهولم تجمع بين مسلسل ولاد الشمس ومسلسل لام شمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتشابه مسلسلى ولاد الشمس ولام شمسية بتفصيلة صغيرة، وهى متلازمة ستوكهولم، وهي ظاهرة نفسية تصيب الفرد عندما يتعاطف أو يتعاون مع عدوه أو مَن أساء إليه بشكل من الأشكال، ويظهر له بعض علامات الولاء، وهذا ما حدث ما بين النجم محمود حميدة والفنان مينا أو الذهب، وما بين الطفل على البيلى والنجم محمد شاهين، مع اختلاف الأحداث.

ففي مسلسل ولاد الشمس، كانت علاقة ماجد وعبيد لا يمكن الاقتراب منها، بالرغم من بدء أحداث العمل مع مشدة بينهما أدت إلى انتحار الأخير بسبب الأول، ألا ان ماجد استخدام ما حدث لصالحه، وبسبب هذه العلاقة أدت إلى وفاة اثنين من ابطال مسلسل ولاد الشمس، وهما مفتاح وقطايف، أو النجمان الشابان طه دسوقى، ومعتز هشام.

وبنفس الطريقة نجد أن هناك علاقة لا يمكن الاقتراب منها ما بين يوسف ووسام، خاصة مع إظهار الأول الحب والولاء لـ الأخير، ولم يستطع أي شخص من المقريبن من الطفل يوسف أن يكسر هذه المعادلة حتى الان.



مسلسلى ولاد الشمس ولام شمسية

حيث يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج ، والتعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

وسلط مسلسل ولاد الشمس الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانونى للخروج منها، وهما شخصين مختلفين فى الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان فى صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان فى السرقه لصالحه.

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقى، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادى عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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