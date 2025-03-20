شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حسبة عمري.. ما هو قانون الكد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتألق النجمة روجينا في موسم دراما رمضان 2025، من خلال مسلسل حسبة عمري، ويناقش مسلسل حسبة عمري قانون "الكد" للزوجة بعد طلاقها، كما يناقش العمل قانون الحسبة.

وكان الأزهر الشريف دعى إلى إحياء حق "الكد" في بيانه الختامي لمؤتمر التجديد الذي انعقد في يناير من عام 2020، وجاء فيه: "يجب تعويض المشترك في تنمية الثروة العائلية، كالزوجة التي تخلط مالها بمال الزوج، والأبناء الذين يعملون مع الأب في تجارة ونحوها، فيؤخذ من التركة قبل قسمتها ما يعادل حقهم، إن علم مقداره، أو يتصالح عليه بحسب ما يراه أهل الخبرة والحكمة إن لم يعلم مقداره".

وأوضح مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية معنى الكد والسعاية على النحو الآتى:

حق المرأة في الكد والسعاية فتوى تراثية، يرجع أصلها الفقهي إلى أدلة الشريعة الإسلامية الواردة في حفظ الحقوق، والمقررة لاستقلالية ذمة المرأة المالية، والتي منها قول الحق سبحانه: {للرجال نصيب مما اكتسبوا ۖ وللنساء نصيب مما اكتسبن} [النساء: 32]، إضافة إلى قضاء الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحق زوجة في مال زوجها الذي نمياه معا قبل تقسيم تركته، ثم قضى بمثله كثير من القضاة والفقهاء عبر العصور؛ سيما فقهاء المذهب المالكي.

مسلسل روجينا الجديد تغير اسمه أكثر من مرة، فبعد أن كان يحمل في البداية اسم "حقي وحقك"، تم تغييره إلى "فنجان نابليون"، لكن استقر صناعه في النهاية على اسم "حسبة عمري" كاسم نهائي للعمل المكون من 15 حلقة.

حسبة عمري من بطولة روجينا وعمرو عبد الجليل ومحمود بزاوي ومحمد رضوان وعلي الطيب ونادين فاروق وعمر رزيق، وإخراج مي ممدوح، وتأليف محمود عزت، ويعرض على قناة DMC في الساعة 9:45 مساء، مع إعادة في الساعة 8 صباحا و3:45 مساء، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch It.

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