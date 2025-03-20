شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل قهوة المحطة على watch it يخطف أنظار المشاهدين فى أمريكا وأوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق مسلسل قهوة المحطة نجاحاً كبيراً في الوطن العربي وأمريكا وأوروبا ، حيث تمكن الجمهور من مشاهدة العمل من خلال منصة watch it التي بدأ عرض المسلسل عليها، بعدما شهدت وسائل التواصل الاجتماعي تفاعلا كبيراً من المشاهدين على قصة العمل، ليحقق ترند عالمي على جوجل وإكس، خاصة مع محاولة الجميع اكتشاف قاتل مؤمن، وخاصة بعد إعلان الشركة المنتجة سينرجي عن مسابقة تقدر قيمتها بمليون جنيه مقسمه على 20 فائز طوال فترة عرض المسلسل خلال شهر رمضان الكريم.

يعرض مسلسل قهوة المحطة الحلقة 6 على قناتى ON 8:30 مساء، والإعادة الأولى 5:30 صباحا والإعادة الثانية 3:30 مساء، ويعرض على قناة CBC 9:45 مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 12:15 صباحاً.

مسلسل قهوة المحطة تدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق، حيث تتخلله جريمة تتصاعد من خلالها دراما الحلقات، وصور بين أكثر من 20 لوكيشن ما بين القاهرة ومحافظات الصعيد.

قصة مسلسل قهوة المحطةأبطال مسلسل قهوة المحطة

مسلسل قهوة المحطة يعتمد على البطولة الجماعية، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج شركة سينرجى، وتضم قائمة الأبطال كلاً من: أحمد غزى، بيومى فؤاد، هالة صدقي، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، رشدي الشامي، حسن أبوالروس، وفاتن سعيد وأحمد ماجد وعدد آخر من الفنانين.

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