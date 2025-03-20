شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تريند يعد تصدر أغنيتها ياما نفسي أقولك من مسلسل عايشة الدور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة دنيا سمير غانم بتصدر أغنيتها الجديدة ياما نفسي أقولك، قائمة التريند على موقع يوتيوب لليوم الثالث على التوالي، حيث شاركت هذا النجاح عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الرسمي في إنستجرام، ونشرت دنيا صورة توضح تصدر الأغنية التريند، ظهر فيها ملصق دعائي للأغنية بجانب صورة من يوتيوب تُبرز تصدرها في قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة.

قصة مسلسل عايشة الدور

تناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.



دنيا سمير غانم

أبطال مسلسل عايشة الدورمسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود ورحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.



دنيا سمير غانم

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