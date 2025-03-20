شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم بفلتر سناب شات للتعرف على نور محمود فى تطبيق التعارف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت عايشة "دنيا سمير غانم" خلال أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل عايشة الدور، والذى يعرض على قناة ON، وهى تضع فلتر على شكل أرنب من سناب شات للتعرف على الدكتور حازم "نور محمود" من على تطبيق التعارف بدون أن يعرفها لانها معجبة به وتخشى أن يتعرف على شكلها ويبعد عنها بعدما يعرف قصتها وأنها انتحلت شخصية فاطيما بنت شقيقتها من أجل الانضمام للجامعة وتحقيق حلمها والغناء والتمثيل على مسرح الجامعة.

مسلسل عايشة الدور يعرض على قناة ON في تمام الساعة 6.5 مساء، والإعادة2.45 صباحاً والساعة 1.30 مساء، وعلى قناة on دراما الساعة 7.30 مساءا والإعادة 3 صباحا و 9 صباحا و 3 ظهرا إضافة إلى عرضه بالتزامن مع منصة watch it الرقمية

قصة مسلسل عايشة الدور

تناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.

أبطال مسلسل عايشة الدور

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، و أحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

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