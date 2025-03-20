شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا عن تصدر مسلسل حسبة عمري: ألف حمد وشكر على نفحات النجاح بعد تعب وجهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مسلسل حسبة عمرى بطولة النجمة روجينا محركات البحث، بعد عرضه فى النصف الثانى من شهر رمضان وعن ذلك النجاح قالت بطلة المسلسل الفنانة روجينا : "ألف حمد وشكر على هذا النجاح السريع".

وتابعت: "إنها طبطبة من الله علينا بعد التعب والجهد الذى بذلناه في العمل"، مضيفة "نفحات هذا النجاح ورائه فريق كبير، وليس بمفردى لذلك أوجه بالشكر لكل واحد ساهم في هذا النجاح وأشكر جمهور مصر والشعب العربى الواعى الذى يقدر الأعمال الجيدة ويثنى عليها".

واختتمت روجينا تصريحها قائلة "وأتقدم بالشكر في كل وقت وكل مكان للأستاذ، والسند، والحبيب، المؤمن دائمًا وأبدًا بموهبتي، حبيب عمري ومعه حسبة عمري وسنيني كلها، أشرف زكي، لولاك لما ظهرت تجربة حسبة عمري إلى النور، أحبك وأحب حبك لنجاحي، ربنا يحفظك لي ولبناتك مايا ومريم".

مواعيد عرض مسلسل حسبة عمري

يعرض مسلسل حسبة عمري على قناة dmc في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى 8 صباحا، والإعادة الثانية 3:45 مساء، وبالتزامن مع منصة Watch it الرقمية.

قصة مسلسل حسبة عمري

يتناول قصة وقوع خلافات بين روجينا التى تجسد شخصية سوسن، وزوجها عمرو عبد الجليل الذى يقوم بشخصية فاروق، بعد زواج دام 20 عاما، وبعد سفر ابنتهما، فيكتشفان صعوبة الحياة بعدها، لتبدأ أزماتهما في التصاعد، ويدخل الثنائي في صراع طويل يحاول كل منهما فيه إزعاج الآخر بكل الطرق وهزيمته قانونياً واجتماعياً ونفسياً ومادياً، وتقرر سوسن تطليق نفسها من فاروق وتطالبه بحق "الكدّ والسعاية".

أبطال مسلسل حسبة عمري

مسلسل حسبة عمري بطولة النجمة روجينا، عمرو عبد الجليل، محمود بزاوى ومحمد رضوان، علي الطيب، نادين فاروق و عمر رزيق و إخراج مي ممدوح تأليف محمود عزت ، وإنتاج inspire studios productions.