كندة علوش تكشف أسرار عودتها للدراما في “إخواتي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة كندة علوش تفاصيل عودتها الى الدراما بعد فترة غياب، وذلك من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل “إخواتي”، بجانب كلٍ من نيللي كريم وروبي وجيهان الشماشرجي، حيث روت أسباب موافقتها على العمل وكواليس تعاملها مع نجمات المسلسل.

وقالت كندة في تصريحات صحافية: “أنا من المعجبات بأعمال المخرج محمد شاكر خضير، وكنت تحمست للعمل معه، بالإضافة الى إني كان عندي رغبة شديدة في تقديم أعمال كوميدية، وحتى لو عندي تردد في العودة للشاشات فكل العوامل شجعتني على اتخاذ القرار والعودة بـ”إخواتي”، والتعامل مع شاكر كان أعظم مما تخيلت، والممثل لما بيشتغل مع مخرج شاطر بيطّمن، وبيشعر إنه في إيدي أمينة ومفيش مجهود هيضيع، لذلك أنا مدينة لشاكر بنجاحي في مسلسل “إخواتي” لإنه اختارني في دور مش شبهي، والدور بالنسبة لي كان تحدي كبير”.

وعن كواليس تعاملها مع نجمات المسلسل، وهل شعرت بالخوف من تلك التجربة، قالت كندة علوش: “من أول شغلي في مصر بحب أشارك في البطولة الجماعية، لأنها التحدي الحقيقي في التمثيل، لما بكون جنب نجوم تُقال بيكون في منافسة كبيرة ما بينا، بتكون عبارة عن مباراة تمثيل، أعمال النجم الأوحد مبحبهاش، ولا بتستهويني ولا بحلم أعملها، أربع نجمات في “إخواتي” كانوا في مسابقة ومنافسة، وكان في بينا تناغم وانسجام ومحبة، ومشاركتهن في عمل واحد بشوفها جرأة كبيرة من الإنتاج”.