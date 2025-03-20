غادة عبد الرازق تواجه انتقادات حادة بسبب أزياء “شباب امرأة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شنّت الناقدة الفنية ماجدة خير الله هجوماً على الفنانة غادة عبد الرازق بسبب الملابس التي تظهر بها في مسلسل “شباب امرأة” الذي تخوض به السباق الدرامي الرمضاني الحالي.

وكتبت ماجدة عبر صفحتها في “فيسبوك” منشوراً قالت فيه: “أين تقع على خريطة الدولة المصرية تلك الحارة الشعبية، التي تسير فيها النساء بجلاليب حمراء وفوشيا وبيبي بلو، وأصفر كناري، وشعر منسدل لما بعد الوسط؟ كنت أظن أن تصميم الأزياء في الأعمال الفنية عنصر مهم جداً، للإيحاء بطبيعة المكان والزمان”.

وأضافت: “هناك جوائز خاصة في كل المسابقات الفنية لتصميم الملابس، ولكن مسلسل “شباب امرأة” له رأي مختلف، واتضح أن أي حد يقدر يعمل أي حاجة بدون مراعاة للمصداقية… على كل الأحوال الأزياء ليست الكارثة الوحيدة في المسلسل، الذي أهدر جهود مجموعة من الفنانين أخذوا الحكاية بجد، كما أهدر وقت وأعصاب كل من حرص على مشاهدته”.

مسلسل “شباب امرأة” هو بطولة النجوم: غادة عبد الرازق، محمد محمود، رانيا منصور، أحمد فتحي، محمود حافظ، جوري بكر، حسن أبو الروس، داليا شوقي، يوسف عمر…، سيناريو محمد سليمان عبد الملك، وإخراج أحمد حسن.