محمد عبد الرحمن يشعل السوشيال برد فعله في مقلب رامز جلال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وقع الممثل محمد عبد الرحمن الشهير بلقب “توتا” ضحية الحلقة 19 من برنامج “رامز إيلون مصر”، وطبّق الفنان رامز جلال معه مقلب السرير المتحرك المزعج والمخيف.

وتميّزت حلقة الممثل المصري بردود أفعاله العفوية وطريقته في التفاعل مع خوفه وقلقه خلال فترة تنفيذ مقلب الروبوت، وبدا في غاية الخوف مع تحرك السرير وصعوده ونزوله المتكرر، وراح ينادي على أي شخص يمكن أن ينقذه بطريقة عفوية وهو يردد: “هو انا جاي اتعذب”.

وعبّر عبد الرحمن عن انزعاجه وخوفه من خلال الصراخ الهستيري بإسم مقدمة البرنامج بسنت، ويردد عبارة “يا حي يا قيوم”، ليصدم بعد رؤية الفنان رامز جلال أمامه.

وخلال تنفيذ باقي المقلب وجه رامز مجموعة من الأسئلة المحرجة لضيفه تحت التهديد والتعذيب، من بينها: “من أنجح ممثل في شباب مسرح مصر؟”، ليرد توتا: “ما فيش حد بعينه فيه محاولات، طب انت عاوز اقول مين، انت بتحب مين، ما حدس لسة عمل النجاح الكبير”، وبعد الضغط عليه قال: “أوس أوس”.

وكالعادة قدم رامز ضيفة بعبارات ساخرة وقال: “معانا ومعاكم قلبوظ الفن اللي لازم يبعد عن الكفتة، دبدوب الضحك، الكوميديان المليان، محمد عبد الرحمن”.