مي عمر ونجوم “إش إش” يكشفون أسرار علاقتهم بالرقص!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الحساب الرسمي لمنصة “شاهد” على “إنستغرام” فيديو ظهرت فيه الفنانة مي عمر ونجوم مسلسل “إش إش” وهم يجيبون على سؤال “متى كانت آخر مرة رقصت فيها؟”، لتأتي الإجابات متنوّعة بينهم.

وأجابت مي عمر على السؤال قائلةً: “آخر مرة رقصت كانت في المسلسل، كنت بعمل مشهد في الأفراح، وبعد ما روّحت روحت بقى أمارس الرقص في البيت ومعرفش ليه بتدرّب بعد ما خلصت عشان أتأكد إني عملته كويس”.

وردّت النجمة دينا على السؤال مازحةً: “قولوا إمتى آخر مرة مرقصتش!”، وراح الفنان إدوارد يرقص أمام الكاميرا، قائلاً: “أهو دلوقتي”، وقال إيهاب فهمي: “وأنا عمري 15 سنة”، وقالت الفنانة انتصار: “إمبارح آخر مرة رقصت”، وقال عصام السقا: “في (إش إش) في الحلقة الأولى”.

وقالت الفنانة هالة صدقي: “من 12 سنة، طولت شوية”، وردّ الفنان ماجد المصري قائلاً: “قريب، في الفركش”، وقالت ندى موسى: “من أسبوع”، وردّ محمد الشرنوبي: “في فرح ما في المسلسل”، وقالت شيماء سيف: “في المشهد، أدّام الملايين، خربتها”، ورد طارق النهري قائلاً: “امبارح”.

واختتم المخرج محمد سامي الفيديو، قائلاً: “آخر مرة رقصت في فركش مسلسل (إش إش) كلنا رقصنا يوم الفركش”.

مسلسل “إش إش” هو بطولة الفنانين: مي عمر، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، إدوارد، ماجد المصري، طارق النهري، عصام السقا، علاء مرسي، شيماء سيف، ندى موسى، إيهاب فهمي، خالد الصاوي…، سيناريو وحوار محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي، وتدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي، حول “إش إش” التي أجبرتها ظروف الحياة على العمل كراقصة شعبية، حيث إن عملها في الرقص هو مصدر الدخل الوحيد لعائلتها، ولكنها دوماً تتمرد على حياتها وتحاول النجاة منها من خلال إصرارها على التعلّم.