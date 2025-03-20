حلا شيحة تعود بمفاجأة جديدة بعد رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة حلا شيحة عن مفاجأة كبيرة لجمهورها، حيث كشفت أنها ستخوض تجربة فنية جديدة عليها، من خلال تقديم “بودكاست” بعد انتهاء شهر رمضان، تروي من خلاله العديد من التجارب التي مرت بها.

ونشرت حلا عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” صوراً ظهرت فيها بالحجاب، وعلّقت عليها بالقول: “يقول الله تعالى: (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين)، إن شاء الله بعد رمضان هعمل podcast أتكلم فيه عن تحربتي لأن أكيد شبه ناس كتير”.

وكانت حلا شيحة قد أثارت الجدل، بعد نشرها صوراً عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” ظهرت فيها بالحجاب، وذلك بعد فترة غياب عن السوشيال ميديا، ما دفع عدداً من الجمهور الى التساؤل عمّا إذا كانت قد تحجّبت من جديد، خاصة بعد تراجعها عن قرار اعتزال الفن، وارتدائها الحجاب، والعودة الى الفن مجدداً، وعلّقت حلا على الصور قائلةً: “القطط في كل مكان”.

وردّت حلا على أسئلة جمهورها حول ارتدائها الحجاب مرة أخرى قائلةً: “والله متشكرة جداً لكلامكم وأصلي جداً وفهماكم جداً وطبعاً بحب الحجاب جداً لأني بحب القرآن جداً وفهمته وفاهمة معانيه ولما كنت 23 سنة وشفت رؤيا يوم القيامة وبعدها شفت إني بقرأ سورة “ياسين” صحيت وبعدها لما قريت القرآن لأول مرة في حياتي كل المعاني وصلت، وكل حاجة في القرآن كلام ربنا واضحة وضوح الشمس”.

يُذكر أن حلا شيحة نافست في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل “إمبراطورية ميم”، مع الفنانين: خالد النبوي، نشوى مصطفى، نور النبوي، محمود حافظ، محمد محمود عبد العزيز، مايان السيد، هاجر السراج، ليلى عز العرب…، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد سلامة.