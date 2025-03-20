قرار صادم.. محمد سامي يعتزل الإخراج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مفاجأة غير متوقعة، خاصة وسط نجاحاته التلفزيونية الأخيرة، قرر المخرج محمد سامي اعتزال العمل في الإخراج، كما أعلن عن سفره خارج مصر لمدة عامين لدراسة أحد المجالات التي يحبّها، مؤكداً أن هذا العام هو عام توديع الإخراج في الدراما التلفزيونية.

وكتب محمد سامي عبر حسابه الخاص في “فيسبوك”: “وداعاً الدراما التلفزيونية، السنة دي كانت آخر أعمالي التلفزيونية، واللي فيها بودّع المسلسلات، رحلة طويلة حوالي 15 سنة، قدّمت فيهم كل اللي قدرت عليه لإسعاد الجمهور العربي، وحققت بفضل ربنا نجاحات مع نجوم كتير ومع شركات وقنوات كلها مهمة، وكان دايماً الجمهور بيشجّعني، سواء بردود الأفعال أو بتصويته ليا في الجوائز، وأي نجاح حققته كان بفضل ربنا والجمهور، يمكن المقربين ليا عارفين إني واخد القرار ده من فترة وهو اعتزال الإخراج التلفزيوني، ولكن كنت بنتهي من التزامات موقّعة مع شركات ونجوم والحمد لله انتهيت منها وكان آخرها 2025، معنديش حاجة أكتر أقدر أقدمها في التلفزيون، وخايف من تشبّع الجمهور من أسلوبي ومن الوقوع في فخ التكرار ودائرة المتوقع والملل، والوحيد القادر على الدوام هو الله وحده”.

وأضاف: “الحمد لله آخر عملين ليا “إش إش” و”سيد الناس” حققوا نجاح أنا سعيد بيه، كل يوم بلدي العظيمة مصر بتطلّع صنّاع جداد موهوبين ومثقفين ويقدروا يقدموا أفضل من اللي قبلهم وهنفضل طول الوقت بنقدم أعمال مصرية يلتف حولها الجمهور العربي، بشكر كل حد ساعدني في الرحلة، وبشكر كل زميل منافسته كانت دافع للتميز، بعتذر عن أي مشهد قدمته أثناء الرحلة ولم ينل استحسان الجمهور أو إعجابهم. في الآخر الفنان دايماً بيجرب والفنون جنون زي ما بيقولوا، ادعولي الفترة الجاية عندي سفر خارج مصر لفترة عامين بتعلّم فيهم حاجة جديدة بدرسها، حاجة كان نفسي أتعلّمها من زمان وأجّلتها كتير لحد ما لقيت نفسي بكبر وخايف يفوت العمر قبل ما أعمل حاجة نفسي فيها، مقتنع إن الشخص يقدر في أي وقت يقرر يوقف حاجه بيحبها عشان يعمل حاجة تانية بيحبها برضه وعايز يجرّبها بس محتاج عيلة تسانده على اتخاذ قراره، كل التوفيق لكل زمايلي وبحبّكم وبشكركم على سنين المنافسة الجميلة اللي عملت أسماءنا كلنا وأتمنى لنفسي التوفيق في الخطوة الجديدة”.