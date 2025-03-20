إياد نصار يرد على جدل لهجة “ظلم المصطبة” ويوجه رسالة للجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّه إياد نصار رسالة الى أهل مدينة دمنهور حيّاهم فيها على محبّتهم وحفاوة استقبالهم له ولفريق عمل مسلسل “ظلم المصطبة” الذي يخوض به السباق الدرامي الرمضاني الحالي، في أثناء التصوير هناك، مؤكداً أنه كان هناك تعاون كبير منهم، وذلك بعد تصدّر المسلسل التصويت اليومي للجمهور في جوائز النقاد للدراما العربية، بعد منافسة قوية مع مسلسلَي “لام شمسية” و”منتهي الصلاحية”، وهو ما أعلنت عنه إدارة الجوائز على صفحتها الرسمية.

وتحدث إياد في تصريحات صحافية عن الجدل الذي أُثير بسبب اللهجة المعتمدة في المسلسل، قائلاً إن الآراء اختلفت حولها، فهناك مَن يقول نحن لا نتحدث بهذه اللهجة، ويكشف آخرون أن هناك مناطق ما زالت تتحدث بها، وهذا يأتي من انفتاح المناطق القريبة على بعضها، وخاصة تلك المجاورة للقاهرة، وأكد أنهم استخدموا اللهجة في نطاق البيئة الخاصة بالشخصية.

وعن تعليقات الجمهور بأن أحداث العمل تشبه حياتهم الخاصة، قال إياد إنه يحب أن يلامس العمل مشاعر الجمهور ويحاكي واقعهم فلا يشعرون بالغربة في أثناء المشاهدة، مؤكداً أنه يحاول قدر الإمكان أن تترك أعماله الفنية أثراً في الجمهور فيتذكّرها دائماً ولاتكون مجرد وجبة رمضانية تنتهي بانتهاء الشهر الفضيل.

وأضاف إياد أن “ظلم المصطبة” عمل جذبه بتحدياته والقضايا التي يناقشها، فهو ذكوري ضحيته أنثى بمجرد أن تقترب من الخطأ.

وعن مباراة التمثيل بينه وبين الفنانين فتحي عبد الوهاب وريهام عبدالغفور، قال إياد نصار إنه من مدرسة تعتمد على سماع الشخصية التي تقف أمامه، وأضاف: “أداء الممثل المشارك معك مهم لأنك تبني عليه، ولا بد من أن يكون هناك انسجام بين الممثلين في العمل، وكلهم أقوياء ومن نوع خاص، سواء فتحي عبد الوهاب، أو ريهام عبد الغفور، أو بسمة”، مشيراً الى الكيمياء التي تجمع بينه وبين الفنانة ريهام عبدالغفور، والتي ساهمت في نجاح العمل.

مسلسل “ظلم المصطبة” هو بطولة: إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحي عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمي، محمد علي رزق، وضيفا الشرف دياب وأحمد فهيم.