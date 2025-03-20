شكرا لقرائتكم خبر عن أغانى من التراث الشعبى بصوت "فاطمة عادل" تنير ساحة الهناجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت فعاليات الليلة الثالثة عشرة للنسخة التاسعة من برنامج هل هلالك، الذى يقيمه قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وضمن فعاليات وزارة الثقافة فى رمضان تحت شعار "من المدفع للسحور احتفالات الثقافة نور"، ليلة أمس الأربعاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

حيث أحيت الفنانة "فاطمة عادل"، حفل الليلة الثالثة عشرة من النسخة التاسعة لبرنامج هل هلالك، وقدمت مجموعة متنوعة من أشهر أغانى التراث الشعبى الأصيل، منها : "والله ما طلعت شمس، مربعات ابن عروس، التاجر، سلم علي، إن كنت لي وانا ليك، كان زمان، جابلي العنب، حبك شمعة، أم إسماعيل"، إلى جانب عدد من الأغانى الشهيرة لنجوم الطرب فى مصر، وذلك بمصاحبة فرقتها الموسيقية.

وقدمت منصة "غناوي زمان" للفنان عبدالرحمن عبدالله والفنانة أمنية النجار، عدد من الدويتهات الشهيرة والتى تفاعل معها الجمهور، أما منصة "مزيكا" التى يقدمها عازف الكمان الفنان عمرو درويش، فقد عزف مجموعة من المقطوعات الموسيقية لأغانى كبار نجوم الطرب .

وترسيخا لهويتنا، وكالمعتاد كل عام تبدأ فعاليات اليوم بمشاركة من البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، حيث يعرض مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الدكتور أسامة محمد علي، رائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة" لمدة 20 ليلة عرض متتالية .

وانطلاقا من الاهتمام بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، يتضمن برنامج هل هلالك يوميا "ركن الطفل"، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة سها كحيل، وذلك طوال فترة إقامة البرنامج .

يشار إلى أن وزارة الثقافة تهدي فعاليات النسخة التاسعة لبرنامج هل هلالك مجانا للجمهور، ويفتح القطاع أبواب مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون للجمهور فى الثامنة مساء طوال فترة إقامة البرنامج، والتى تستمر حتى يوم ٢٦ مارس الجاري .