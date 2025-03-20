شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المداح الجزء الخامس الحلقة 21.. حمادة هلال يواصل معركته ضد الجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن مسلسل المداح الجزء الخامس الحلقة 21 من تصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرضها، حيث كانت مليئة بالأحداث المثيرة والتطورات السريعة في القصة.

مسلسل المداح 5 الحلقة 21

في الحلقة 21 من مسلسل المداح الجزء الخامس، شهدنا تطورات مثيرة، حيث تخضع رحاب- هبة مجدى تمامًا لكتاب السحر، مما يدفع ست الحسن- غادة عادل لاستغلالها لتنفيذ مخططاتها، في المقابل، يجد صابر- حمادة هلال نفسه أمام مواجهة عنيفة مع نائلة- جورى بكر وخادميها الأعورين، في معركة حاسمة ضمن صراعه المستمر مع قوى الظلام.

فى نفس سياق يواصل صابر المداح، الذي يجسد دوره حمادة هلال، معركته ضد الجن بعد عودته من الموت، إذ يتعين عليه مواجهة بنات إبليس، العدو الجديد الذي يحمل أهدافًا شريرة تهدد حياته وكل من حوله.

كما أيضا يشهد الحلقة سياق الأحداث مواجهة مشحونة بين صابر وست الحسن، حيث يكشف لها أنه أدرك هويتها الحقيقية كالدكتورة فاتن، التي ظهرت له سابقًا في صور متعددة. يهددها بنهايتها الوشيكة، لكنها تصر على تصعيد المواجهة، محذرة إياه بأن والدته في خطر إذا لم يسارع لإنقاذها.

النجوم الجدد في الجزء الخامسمن المفاجآت التي شهدها الجزء الخامس من المداح هو انضمام نجوم جدد مثل خالد الصاوي وغادة عادل، وهو ما أضاف تميزاً كبيراً للأحداث. حيث اعتاد المسلسل على مفاجأة جمهوره بوجود نجوم جدد في كل جزء من المسلسل، كما حدث في الأجزاء السابقة مع نجوم بحجم دياب، حمزة العيلي، و فتحي عبد الوهاب. أبطال المسلسل:يضم المداح 5 مجموعة من النجوم البارزين، أبرزهم حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، و خالد الصاوي

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025