بعد اعتزاله .. ما مصير مسلسلات خطط لها محمد سامي مع كبار النجوم؟

محمد سامي ويسرا في مشروع جديد

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"جعفر العمدة 2"

التخطيط لمسلسل بطولة مي عمر

أسباب اعتزال محمد سامي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 مارس 2025 11:58 صباحاً - فاجأ المخرج، جمهوره بإعلان اعتزاله الدراما التلفزيونية، بشكلٍ نهائي، وينوي خوض تجارب فنية جديدة، تتطلب سفره خارج البلاد لمدة عامين، ليتزامن هذا القرار مع عرض مسلسلي "إش إش" و"سيد الناس"، الذي ينافس بهما في موسميبدو أن قرار اعتزال محمد سامي، كان وليد اللحظة ولم يكن مخططًا له منذ فترة طويلة، خاصة وأنه كان يعمل على أكثر من مشروع درامي خلال الفترة الأخيرة، وينوي تنفيذها في أقرب وقت، لتواجه تلك الأعمال مصيرًا مجهولاً بعد إسدال الستار على اسمه كمخرج دراما تلفزيونية.محمد سامي، كان قد اتفق على مشروع درامي جديد خلال وقت سابق من العام الماضي، يجمعه ولأول مرة بالفنانة يسرا، ويحمل توقيعه كمؤلف أيضًا، إذ كان لازال في مرحلة الكتابة، والتي توقف عنها بشكلٍ مؤقت، نظراً لانشغاله طوال الشهور الأخيرة بمسلسلي "إش إش" و"سيد الناس".مسلسل محمد سامي ويسرا، كان سينتمي إلى المسلسلات القصيرة، وعرضه عبر إحدى المنصات الرقمية، ومخططًا تصويره عقب انتهاء كل مراحل التحضير والكتابة بشكلٍ كامل، وكذلك تسكين الأدوار، إذ يُعد هذا المشروع واحداً من أهم مشاريعه الفنية، كونه رأى أن إخراجه مسلسلاً لـ يسرا، يعتبر نقطة مضيئة في رصيده الدرامي.وبخلاف هذا المشروع، مفترض أنه كان يواصل التحضير لفكرة الجزء الثاني لمسلسل "جعفر العمدة"، والذي أعلن عنه كثيراً ومحمد رمضان، لتقديمه، فور الاستقرار على الخطوط العريضة للقصة، والتي يجب أن تفوق أحداث الجزء الأول، ليتوافق مع طموح الجمهور، طالما ارتبط بالمسلسل بشكلٍ كبير، إلا أنه تأجل لمدة عامين كاملين لأسباب إنتاجية.لم يتضح بعد، إن كان هناك بصيص من الأمل أن يخرج هذا المسلسل إلى النور، أم دون غير ذلك، خاصة وأن محمد رمضان تعاقد عليه بشكلٍ رسمي، وكان متحمسًا له كثيرًا.كما تردد مؤخرًا، أن محمد سامي كان يواصل التحضير على مسلسل جديد بطولة زوجته الفنانة مي عمر، لتنافس به في موسم دراما رمضان 2026، لاسيما بعد ما حققته من نجاحات في "نعمة الأفوكاتو" و"إش إش".يذكر أنّ محمد سامي، أعلن صباح اليوم الخميس، اعتزاله الدراما التلفزيونية بشكلٍ مفاجئ، قائلًا: "الحمد لله آخر عملين ليّا (إش إش) و(سيد الناس) حققوا نجاح أنا سعيد بيه، كل يوم بلدي العظيمة مصر بتطلع صنّاع جداد موهوبين ومثقفين ويقدروا يقدموا أفضل من اللي قبلهم وهنفضل طول الوقت بنقدم أعمال مصرية يلتف حولها الجمهور العربي، بشكر كل حد ساعدني في الرحلة، وبشكر كل زميل منافسته كانت دافع للتميز، بعتذر عن أي مشهد قدمته أثناء الرحلة ولم يلق استحسان الجمهور أو إعجابهم، في الآخر الفنان دايمًا بيجرب والفنون جنون زي ما بيقولوا".

واستطرد "ادعولي الفترة الجاية عندي سفر خارج مصر لفترة عامين، بتعلم فيهم حاجة جديدة بدرسها، حاجة كان نفسي أتعلمها من زمان وأجلتها كتير لحد ما لقيت نفسي بكبر وخايف يفوت العمر قبل ما أعمل حاجة نفسي فيها، مقتنع إن الشخص يقدر في أي وقت يقرر يوقف حاجه بيحبها عشان يعمل حاجة تانية بيحبها برضه وعايز يجربها بس محتاج عيلة تسانده علي اتخاذ قراره، كل التوفيق لكل زمايلي، وبحبكم وبشكركم على سنين المنافسة الجميلة اللي عملت أسمائنا كلنا وأتمني لنفسي التوفيق في الخطوة الجديدة".



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