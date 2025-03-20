رسميًا: توقف مسلسل “طائر الرفراف” بعد قرار مفاجئ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد حالة من الجدل والتكهنات حول مصير المسلسل التركي الشهير “طائر الرفراف”، تم الإعلان رسميًا عن توقف العمل عند الحلقة 101، لينتهي بذلك بعد ثلاث حلقات فقط.

وأوضحت الشركة المنتجة أن القرار جاء بسبب انخفاض المشاهدات والتفاعل الضعيف مع الموسم الثالث، مؤكدة عدم وجود موسم رابع، رغم النجاح الكبير الذي حققه المسلسل عالميًا خارج تركيا.

أسباب التراجع

أرجع النقاد ضعف الموسم الثالث إلى تكرار الأحداث واعتماد القصة على الخيانة والانفصال والمصالحة بين فريد وسيران، مما أدى إلى نفور الجمهور، رغم الشعبية الكبيرة التي حققها العمل منذ انطلاقه.

تأثير “طائر الرفراف”

منذ عرضه الأول في 23 سبتمبر 2022، أعاد “طائر الرفراف” الدراما التركية إلى الصدارة، بعد سنوات من التراجع. وحقق نسب مشاهدة تاريخية خاصة مع نهاية موسمه الأول، ما جعله واحدًا من أنجح المسلسلات التركية عالميًا.

قصة المسلسل

تدور أحداث العمل حول فريد كورهان، الشاب المدلل الذي ينتمي لعائلة ثرية، والذي يُجبر على الزواج من سيران، فتاة من عائلة بسيطة في غازي عنتاب. ورغم وقوعهما في الحب، فإن صراعات العائلتين والتحديات النفسية والاجتماعية تواصل ملاحقتهما طوال المواسم الثلاثة.

“طائر الرفراف” من بطولة عفراء ساراتش أوغلو، مارت رمضان ديمير، إمري ألتوغ، جانسو باكير، وأوزنور سيرتشيلار، وكان من أبرز العوامل التي أعادت المسلسلات التركية إلى واجهة الدراما العالمية.