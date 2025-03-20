حقيقة تقديم جزء رابع من “كامل العدد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت خلال الأيام الماضية أنباء حول التحضير لجزء رابع من مسلسل “كامل العدد” بطولة دينا الشربيني، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الثالث في النصف الأول من رمضان 2025.

المنتج جمال سنان يحسم الجدل

في حديثه مع برنامج “ET بالعربي”، نفى المنتج جمال سنان صحة الأنباء المتداولة، مؤكدًا أن الموقف لم يُحسم بعد، وأن اتخاذ قرار بشأن جزء جديد يعتمد على جودة النص ووجود أفكار جديدة، مشيرًا إلى أن المسألة ستتضح خلال الفترة المقبلة.

“كامل العدد” قابل للاستمرار

رغم عدم تأكيد إنتاج جزء جديد، أشار سنان إلى أن طبيعة المسلسل تسمح بتقديم 10 أجزاء، قائلًا: “فخور جدًا بإنتاج هذا العمل، والأصداء كانت رائعة. المسلسل يجمع العائلة والأصدقاء، ويمكنه الاستمرار”.

عن المسلسل

“كامل العدد ++” هو مسلسل اجتماعي من 15 حلقة، من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمي، إنجي المقدم، مريم الخشت، ميمي جمال، أحمد كمال، وغيرهم.

تدور أحداث العمل حول التحديات التي تواجه العائلات الكبيرة، حيث تجسد دينا الشربيني دور “ليلى”، التي تعمل في مجال مستحضرات التجميل، بينما يؤدي شريف سلامة دور زوجها، وهو طبيب تجميل، ويواجهان معًا صعوبات تربية 8 أبناء وسط أحداث مليئة بالمواقف الاجتماعية والكوميدية.

مع النجاح المستمر للمسلسل، يترقب الجمهور القرار النهائي حول مستقبله، وما إذا كان سيحصل على موسم جديد في رمضان 2026.