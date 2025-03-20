فنان شهير يثير الجدل بتصريحاته.. وأحمد العوضي يرد بقوة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت تصريحات الفنان بيومي فؤاد، حول بطولة فيلم “الإسكندراني”، والتي ردّ بها معقّباً على تصريحات الفنان أحمد العوضي خلال حلقته مع رامز جلال بـ”رامز إيلون مصر”، حفيظة العوضي حيث ردّ في تصريحات صحافية على تصريح بيومي الذي قال فيه إن العوضي كان المرشّح رقم 12 للعمل، أي أن هناك 11 ممثلاً قبل العوضي رفضوا المشاركة في الفيلم، ولكن الأخير قرر الموافقة، ليردّ العوضي قائلاً: “هما الـ11 مش شايفينه فيحمد ربنا إن أنا شوفته بطل على كلامه فالمفروض أبقى راجل كويس ده على كلامه هو”.

كما علّق العوضي على سخرية بيومي فؤاد عندما قال إنه “في كارثة”، بعد تصريحه بأنه لن يعمل معه مجدداً، قائلاً: “هو حب يرجع للكوميديا، وقال إيفيه قدّام الناس مجاش معاهم، لكن إن شاء الله ربنا يكرمه في اللي جاي”.

أما لدى سؤاله عمّا إذا كان غاضباً، فأجاب العوضي قائلاً: “أنا مش زعلان منه، ده نكش قصاد نكش، هو مينفعش يزعل مني، أنا ردّيت بكل أريحية، وبضحك، هو المفروض مايزعلش… أنت لما تيجي تقول كلام، دايماً اعمل حساب الرد، فلو الرد هيزعّل متقولوش، إلا لو أنت مش متوقع الرد، زي دلوقتي”.