جاستن بيبر يكشف معاناته النفسية.. وغياب هايلي يشعل الشائعات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار النجم العالمي جاستن بيبر قلق متابعيه بعد نشره سلسلة من الرسائل الصريحة عبر إنستغرام، كشف فيها عن معاناته النفسية الطويلة، مشيراً إلى شعوره بـ**”الغرق” و”عدم الأمان”** بسبب المشاعر السلبية التي كبتها لسنوات.

وأكد بيبر، البالغ من العمر 31 عاماً، أنه واجه صعوبة في الاعتراف بمشاعره الحقيقية، وكتب: “لطالما قيل لي في صغري ألّا أكره، مما جعلني أشعر بأنه ليس مسموحاً لي أن أعترف بذلك، ولذلك لم أخبر أحداً بمشاعري”، مضيفاً أن كبْت هذه المشاعر جعله يشعر بالضياع.

كما تحدث عن معاركه الداخلية مع الشعور بعدم الاستحقاق، قائلاً: “لطالما شعرت بأنني لا أستحق أي شيء، وعندما يخبرني الناس بالعكس، أشعر وكأنهم يجهلون أفكاري الحقيقية”، معترفاً بأنه في معظم الأيام يشعر بـ”عدم الجدارة وعدم الاستعداد”.

وسط هذه الأزمة، نشرت زوجته هايلي بيبر رسالة مقتبسة عبر إنستغرام، جاء فيها: “يأخذ الناس المعلومات التي تُغذّي تفكيرهم فقط ويرسمون صورة عنك، وغالباً ما تكون خاطئة”. إلا أنها سرعان ما حذفت المنشور بعد تعرضها لهجوم واسع، ما أثار الشكوك حول علاقتها ببيبر وزاد من حدة الشائعات حول توتر زواجهما المستمر.

يُذكر أن جاستن وهايلي بيبر تزوجا عام 2018 ورُزقا بابنهما جاك في أغسطس 2024، فيما تحيط علاقتهما العديد من الشائعات منذ فترة طويلة، خاصة مع تزايد قلق الجمهور بشأن الحالة النفسية للنجم العالمي.