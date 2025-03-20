“وتقابل حبيب”.. خالد سليم يكشف كواليس تعاونه مع ياسمين عبد العزيز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في لقاء له ضمن برنامج “عرب وود”، كشف الفنان خالد سليم تفاصيل تعاونه مع الفنانة ياسمين عبد العزيز في مسلسل “وتقابل حبيب”.

قال خالد سليم: “ياسمين شاطرة شطارة مش طبيعية قدام الكاميرا، إنسانة جميلة جداً جداً، وورا الكاميرا يعني هي طول الوقت بتحاول إن كل الناس تبقى مبسوطة وتقعد تهزّر مع الناس كلها، يعني كواليسها دايماً معانا ومع المسلسل كله رائعة”.

وأضاف: “غير إنها طبعاً صديقة عمر نعرف بعض من سنين أنا مبسوط جداً جداً إني اشتغلت معاها لتاني مرة أول مرة كان في “جوازة ميري” كنت ضيف شرف والمرة دي بطولة معاها ودي حاجة جميلة جداً بالنسبة ليّ”.

ويقدّم خالد سليم خلال أحداث مسلسل “وتقابل حبيب” دور “يوسف أبو العزم”، زوج “ليل الحسيني” (تجسّدها ياسمين عبد العزيز)، الذي تكتشف خيانته لها وزواجه عليها من سيدة الأعمال “رقية العسكري”، وتنفصل “ليل” عنه لكنه يضايقها بناء على طلب زوجته الثانية.

مسلسل “وتقابل حبيب” هو بطولة الفنانين: ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، ومحمود عمرو ياسين…، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإنتاج تامر مرسي، وإخراج محمد الخبيري.