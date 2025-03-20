منة فضالي تبكي بحرقة في كواليس “سيد الناس”.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة منة فضالي عبر حسابها الخاص في “فيسبوك” صوراً عدة من أحد مشاهد مسلسل “سيد الناس”، ظهرت فيها وهي تبكي بحرقة أثناء تصوير مشهد قتل “أدهم” ابن “الجارحي”، الذي يجسّده عمرو سعد، وعلّقت على الصور قائلةً: “من أصعب المشاهد اللي بقدّمها، بتاخد مني مجهود لأني بعيّط بجد ولازم أحس المشهد وأعيشه، أنا بحاول أجتهد على قد ما أقدر وأعمل حاجة تعجب الناس، ويارب أكون قد المسؤولية”.

وتفاعل الكثير من متابعي منة فضالي مع المنشور، معبّرين عن إعجابهم بأدائها الصادق، ومشيدين بإحساسها العالي في التمثيل، فيما أكد آخرون انتظارهم لعرض الحلقات المقبلة من المسلسل لمتابعة دورها.

مسلسل “سيد الناس” هو عمل درامي اجتماعي يُعرض خلال شهر رمضان الحالي، ومن بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، ريم مصطفى، أحمد زاهر، منة فضالي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم…، وتناقش أحداثه العديد من القضايا الحياتية، بمزيج من المشاعر الإنسانية العميقة والصراعات الدرامية التي تعكس الواقع. وتجسّد منة فضالي في العمل شخصية “سماح الهواري”، وهي شخصية محورية تمر بتجارب حياتية معقّدة تتطلب أداءً عاطفياً صادقاً، وهو ما يبدو واضحاً في المشاهد التي كشفت عنها.