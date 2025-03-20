سيلينا غوميز وبيني بلانكو يكشفان خطط زفافهما وألبومهما الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلَّ الثنائي سيلينا غوميز وخطيبها بيني بلانكو ضيفين على مجلة Rolling Stone، حيث تحدثا عن خطط زواجهما المرتقب، إلى جانب ألبوم غوميز الجديد I Said I Love You First، الذي يمثل أول تعاون موسيقي بينهما، ويأتي بعد 5 سنوات من آخر ألبوماتها.

خطط زفاف سيلينا غوميز وبيني بلانكو

تطرّق الثنائي إلى خطط زواجهما المنتظر، حيث كشف بلانكو أن غوميز تفكر يوميًا في تفاصيل حفل زفاف أحلامها، لكنه أضاف: “نحن نعيش اللحظة ولم نتجاوز هذه المرحلة بعد”.

من جهتها، أكدت غوميز أن تركيزها الأساسي حاليًا ينصبّ على ألبومها الجديد، موضحة: “هذه لحظة مميزة جدًا، حيث يمكننا التعبير عن مشاعرنا بالكامل من خلال الموسيقى، وهذا ما يشغلني الآن”.

عودة غوميز إلى الموسيقى بألبومها الأول مع بلانكو

بعد غياب دام 5 سنوات منذ ألبومها Rare، تعود غوميز بألبومها الجديد I Said I Love You First، والمقرر إصداره يوم 21 مارس، وهو أول مشروع موسيقي لها بالتعاون مع بلانكو.

كشفت غوميز أنها عانت من الإحباط والارتباك حول مسيرتها الموسيقية، وكان بلانكو أحد الأسباب التي ساعدتها على العودة، قائلة: “كنت أشعر بالحيرة حول وجهتي الموسيقية التالية، لكنه منحني الثقة والدعم”.

أما بلانكو، فأوضح أن تأليف الأغاني مع غوميز كان تجربة علاجية، مضيفًا: “كانت تستيقظ، فأخرج قلمًا وأدوّن أفكارها، ثم نحولها إلى أغنية”.

سبب اختيار عنوان الألبوم

عن سبب اختيارها اسم I Said I Love You First، قالت غوميز إنه يعكس واقع علاقتها ببلانكو، موضحة: “العنوان حقيقي تمامًا، فهو يصف ما حدث بيننا. هذا المشروع يحمل قصصنا ومعاني شخصية لكلينا”.

مع اقتراب موعد إصدار الألبوم، يترقب الجمهور كيف ستعكس هذه الأغاني قصة حب غوميز وبلانكو، وما الجديد الذي ستقدمه غوميز في مشوارها الموسيقي بعد هذا الغياب.