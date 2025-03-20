ماجد المصري: لهذا السبب وافقت على “إش إش”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وسط النجاح الكبير لمسلسل “إش إش” وتصدره التريند، كشف الفنان ماجد المصري عن أسباب مشاركته في العمل، مؤكداً أنه وافق فوراً على الدور بمجرد حديثه مع المخرج محمد سامي.

وفي تصريح لموقع “عرب وود”، قال المصري: “بحب الشغل مع محمد سامي، وبحب دماغه ورؤيته وصدقه، ونجاحاتنا مع بعض كثيرة”، مشيراً إلى أنه لم يتردد لحظة في قبول الدور بعد غياب 10 سنوات عن التعاون مع سامي. وأضاف: “تحدث معي في الهاتف عن فكرة العمل، فقلت له: محمد، أنا مضيت المسلسل!”.

عن مسلسل “إش إش”

يُعرض العمل ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، ندى موسى، شيماء سيف، إدوارد، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، طارق النهري، وحمدي هيكل، إلى جانب ضيوف الشرف كريم فهمي، خالد الصاوي، أحمد زاهر، محمد ممدوح، ومحمد عبدالرحمن “توتا”، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

تدور أحداث المسلسل حول راقصة تدعى “إش إش” (مي عمر)، تحاول النجاة وسط ظروف صعبة، لكنها تواجه تحديات مع رجب الجريتلي (ماجد المصري)، الرجل النافذ الذي يسعى للتقرب منها، ليجد نفسه في مواجهة غير متوقعة مع المكائد والمصاعب التي تُحاك ضده.