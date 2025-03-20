روجينا تحتفل بانتهاء تصوير “حسبة عمري” برسالة مؤثرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت الفنانة روجينا بانتهاء تصوير مسلسلها “حسبة عمري”، والذي بدأ عرضه في النصف الثاني من الشهر الكريم.

ونشرت روجينا عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” فيديو للاحتفال، ظهرت فيه أمام “تورتة” تحمل اسم المسلسل واسم زوجها الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بحضور كل فريق العمل، الذين نظّموا احتفالاً خاصاً بانتهاء التصوير بعد شهور من بدئه.

وعلّقت روجينا على الفيديو قائلةً: “الحمد والشكر لله… فركش مسلسل “حسبة عمري”… شكراً لكل من ساهم وشارك وحلم بنجاح هذا العمل… شكراً لكل فريق العمل أمام الكاميرا وخلفها من أصغر فرد لأكبر فرد تعب في هذا المسلسل”.

وتابعت: “شكراً لكل زملائي الممثلين بالحب فقط اجتمعنا على نجاح “حسبة عمري”… شكراً لكل ضيوف الشرف وجودكم شرّفني… شكراً للنجمة الغالية الكبيرة أوي مقاماً وفناً إلهام شاهين… شكراً لفريق التصوير الرائع عمر حسام وابني وابن أخويا مصطفى الصاوي… شكراً فريق الإخراج مجهود كبير شكراً على تعبكم وحوش “حسبة عمري”… شكراً محمود عزت… شكراً مي ممدوح… شكراً لفريق الإنتاج الجدعان بزيادة وحوش “حسبة عمري” وعلى رأس الهرم أستاذ هاني عبدالله”.

ووجّهت روجينا رسالة شكر خاصة الى زوجها أشرف زكي قائلةً: “شكراً للأستاذ والسند والحبيب المؤمن دائماً وأبداً بموهبتي حبيب عمري ومعاها حسبة عمري وسنيني كلها أشرف زكي… لولاك ما كانت تجربة حسبة عمري ظهرت للنور بحبك وبحب حبك لنجاحي ربنا يحفظك ليا ولبناتك مايا ومريم”.

ويشارك روجينا في بطولة المسلسل عدد من النجوم، أبرزهم: عمرو عبد الجليل، محمد رضوان، نور إيهاب، إسلام إبراهيم…، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول “هند” التي تتفاقم الخلافات بينها وبين وزوجها “فاروق” ويطردها من المنزل، فتسعى للحصول على الطلاق وحق الكد والسعاية، والاستحواذ على نصف ممتلكاته، فتبدأ بينهما حرب طويلة، ويتدخل فيها أطراف كثيرون ما بين مؤيد ومعارض.