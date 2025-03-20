شكرا لقرائتكم خبر عن قبل إعلانات التلفزيون..نعيمة عاكف ونور الهدى تجمعان التبرعات لجمعية تحسين الصحة من شارع الهرم والان مع تفاصيل الخبر

تكثر مع بداية شهر رمضان إعلانات الجمعيات الخيرية التي تحث الجمهور على التبرع لها وتوجيه أموال الزكاة والصدقات للفئات التي ترعاها، وتستعين هذه الإعلانات في أغلبها بنجوم الفن والرياضة ورجال الدين.



ومساهمة نجوم الفن في أعمال الخير ليست بجديدة، فمنذ زمن بعيد يضع نجوم الفن أعمال الخير نصب أعينهم ويساهمون فيها بطرق مختلفة تتماشى مع عصرهم، وكان من أكثر نجوم الزمن الجميل حرصاً على أعمال الخير الفنانة الاستعراضية الجميلة نعيمة عاكف والمطربة الكبيرة نور الهدى اللتان دعتهما مجلة الفن عام 1953 لزيارة مدينة تحسين الصحة بمناسبة أسبوع السل فاستجابت الفنانتان وفى الموعد المحدد ذهبتا إلى المدينة التابعة لجمعية تحسين الصحة الجمعية والتي تأسست عام 1936 على 35 فدان بطريق الفيوم بعد منطقة الهرم ، وكانت وقتها تضم 400 ولد وبنت من أبناء مرضى السل تتراوح أعمارهم بين الحضانة وسن 17 عاما، وبها مدرسة ابتدائى وأخرى مدرسة صناعية لتعليمهم صناعة السجاد والخياطة وغيرها من حرف وأعمال يدوية ، وكانت الجمعية تمنح الطلبة وأولياء الأمور إعانات، وتعتمد على التبرعات.



وعندما ذهبت النجمتان للمدينة كان في استقبالهما الناظرة والمدرسات، وقامتا بجولة بين الفصول في الأقسام المختلفة وشاركن الطالبات في الرسم والخياطة، وأمسكتا بالمنشار والفارة وشرعن يشاركن في أعمال النجارة ، وفى أحد الفصول أهدى طالب ابتدائى فيل جلد صنعه بيده للفنانة نعيمة عاكف ، بينما جلست نور الهدى على ماكينة الخياطة وأخذت مقاسات إحدى الطالبات مؤكدة أن لديها خبرة في الخياطة وأنها ستصنع للطفلة بيدها فستاناً تهديه لها.



وأثناء الجولة شاهدت نعيمة عاكف إحدى المدرسات تدرب الطالبات على الألعاب الرياضية فشاركت في الحصة وأخذت تدرب المدرسة والطالبات على بعض الحركات بحكم خبرتها الاستعراضية ونشأتها في السيرك، ومرت النجمتان بقسم الحضانة ولعبن بحنان مع الأطفال الذين استقبلوهما بنشيد جميل.



وشاركت النجمتان أبناء الجمعية وجبة الغداء وجلستا معهما لتناول العدس والأرز ، وقبل نهاية الزيارة حملت كل منهما صندوقاً للتبرعات وطافتا به على المارة في شارع الهرم، وجمعت كل منهما في نص ساعة مبلغ 150 قرشاً وظلت كل منهما لمدة 4 ساعات تتنافسان في جمع أكبر مبلغ للجمعية وأبنائها.