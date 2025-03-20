شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى إسماعيل: ريهام حجاج خاضت تجربة مختلفة معي ومع المؤلف ناير فى أثينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج يحيى إسماعيل، عن كواليس مسلسل أثينا والتعاون مع النجمة ريهام حجاج، لأول مرة في المسلسل.

وقال يحيى إسماعيل، في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365": " فى كواليس التصوير الدنيا ظريفة وبحب الشغل مع الشباب لأنهم شاطرين ولا يوجد حسابات ده نجم في السوق اختيارهم سهل وأنك بتختار الشاطر وأكتر حد لايق على الدور الشباب دائما متحمسين، وريهام حجاج لطيفة ومتحمسة وكانت مستعده أنها تثق فينا لأنها أول مرة تشتغل معايا و مع محمد ناير وخاضت تجربة مختلف معنا، وربنا كتب لنا التوفيق والنجاح".



قصة مسلسل أثينا

مسلسل أثينا دراما نفسية يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشري، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه في منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.

ومجهود آخر في البحث عن تفاصيل الذكاء الاصطناعي هذا العالم الذي من الممكن أن ترى به تطورات مختلفة كبيرة جدا في القريب العاجل في المجتمع الذي نعيش به، والسؤال المهم في المسلسل هو هل نحن مؤهلون لذلك أم لا؟ وهذا كان من التحديات النفسية الكبيرة أثناء الكتابة.

أبطال مسلسل أثينا

مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

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