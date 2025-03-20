في اليوم العالمي للسعادة.. أفلام تدعو للسعادة والتفاؤل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 مارس 2025 10:24 صباحاً - السعادة هي الهدف الأسمى الذي يسعى جميع البشر إلى تحقيقها منذ قديم الأزل، ولكن كلاً منا بطريقته الخاصة، وعلى مر العصور وظف الإنسان كل السبل الممكنة من فكر وعواطف وأشياء مادية أيضاً لتحقيق السعادة على حسب احتياج كل فرد منهم.

وللفن دائماً الدور الأكبر في جلب السعادة والتفاؤل، عن طريق تحويل الكثير من القصص والأزمات إلى روايات وأفلام تحقق السعادة والتفاؤل عند مشاهدتها، وبمناسبة اليوم العالمي للسعادة الذي يصادف اليوم الخميس 20 مارس، سوف نستعرض عدداً من الأفلام العربية التي تدعو إلى التفاؤل والسعادة.

فيلم "إشاعة حب" 1960

يُعد فيلم "إشاعة حب" من أجمل الأفلام التي تناولت قصص الحب ولكن بطابع كوميدي لطيف، وهو من الأفلام التي تدعو للسعادة ومليئة بكثير من الضحك، وإذا عُرض آلاف المرات لا يمل منه المشاهد وتجد نفسك تشاهده بنفس الشغف والاستمتاع؛ والفيلم مقتبس من مسرحية "حديث المدينة" لجون إمرسون وأنيتا لوس.

وتدور قصته حول "حسين - عمر الشريف" الشاب الخجول المرتبك الغارق في حب ابنة عمه "سميحة - سعاد حسني" في الوقت الذي لا تعيره هي اهتماماً، وتحب ابن خالتها "لوسي" الشاب الذي يجيد الرقص والغناء، ولكن عم حسين وفي الوقت ذاته والد سميحة "عبد القادر النشاشجي - يوسف وهبي" معجب بشخصيته يبدأ في تحويله ظاهرياً إلى شخصية أخرى تستطيع أن تجذب ابنته عن طريق رسم خطة ماكرة بأن ينشر إشاعة أن حسين على علاقة بهند رستم الممثلة الشهيرة.

الفيلم من بطولة يوسف وهبي، عمر الشريف، سعاد حسني، عبد المنعم إبراهيم ومجموعة كبيرة من النجوم، ومن إخراج فطين عبد الوهاب.

فيلم "مراتي مدير عام" 1966

فيلم "مراتي مدير عام" من الأفلام التي تناقش حقوق المرأة والعلاقات الزوجية الصحية، ومساندة الأزواج لبعضهما ولكن في إطار كوميدي، وتدور قصته حول عمل "حسين عمر – صلاح ذو الفقار" رئيس قسم المشروعات بإحدى شركات الإنشاءات، يفاجأ بنقل زوجته "عصمت – شادية" مدير عام لشركة الإنشاءات التي يعمل بها، يخفي حسين حقيقة علاقته الزوجية بالمدير العام ولكنه يضطر للاعتراف بها بعد أن تحوم حولهما الشبهات وبعد المتاعب التي تعرضت لها تحت سمع وبصر حسين. وينبع من هذا العديد من المفارقات من زملائه في العمل واختلاف طباع عصمت في التعامل معه في العمل عن المنزل.

الفيلم من بطولة شادية، صلاح ذو الفقار، توفيق الدقن، عادل إمام وغيرهم من النجوم، ومن تأليف سعد الدين وهبة وإخراج فطين عبد الوهاب.

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فيلم "أحلى الأوقات " 2004

يُعد فيلم "أحلى الأوقات" من أجمل الأفلام التي تدعو إلى التفاؤل والسعادة والعودة والحنين إلى الماضي، حيث تبدأ قصة الفيلم بوفاة والدة سلمى فتقرر سلمى ترك منزل زوج والدتها (ربيع) الذي لم يكن يربطها به أي علاقه لكن زوج والدتها يمنعها من ذلك ويطلب منها البقاء حتى نهاية مدة الأربعين وتبقى، ثم تبدأ بتلقي رسائل من مجهول تذكرها بكل ماضيها وتبدأ البحث عن صاحب الرسائل وتعتقد أنهن صديقات الدراسة من الحي القديم (شبرا) الذي كانت تعيش فيه مع والدتها ووالدها والذين انقطعت عنهم منذ زواج أمها وتركها الحي والانتقال إلى الحي الراقي(المعادي)، تلتقي بصديقتها ضحى المخطوبة لشاب يعمل بمحل للكتابة على الكمبيوتر وتعمل معه أيضاً ثم تلتقي بيسرية المتزوجة وأم وتعمل في مدرسة للبنات, إلا أن صديقتيها يسرية وضحى ليستا هما اللتان أرسلتا الرسائل المجهولة.

الفيلم من بطولة حنان ترك، منة شلبي، هند صبري، مها أبو عوف، سامي العدل، والفيلم من تأليف وسام سليمان وإخراج هالة خليل.

فيلم "365 يوم سعادة" 2011

فيلم "365 يوم سعادة" من الأفلام الرومانسية التي تحمل طابعاً كوميدياً وتدعو للمحبة والتفاؤل والسعادة، تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي، حيث يجسد أحمد عز شخصية شاب يدعى هادي، له علاقات متعددة ويرفض الزواج حتى تصادفه فتاة رقيقة وهي نسمة (دنيا سمير غانم) والتي تشغل قلبه ويحاول أن يسعدها.

الفيلم من بطولة أحمد عز، دنيا سمير غانم، صلاح عبد الله، مي كساب، والفيلم من تأليف يوسف معاطي وإخراج سعيد الماروق.

فيلم "شباب البومب"

يعُد الفيلم السعودي "شباب البومب" من الأفلام التي تدعو للفرح والسعادة، حيث يدخل في إطار الأعمال الشبابية الكوميدية، فهو يأخذ المشاهدين في رحلة مليئة بالضحك والمغامرة، وقد استغرق إعداده وقتاً طويلاً من خلال مراحل الكتابة والتحضير قبل بدء التصوير، حيث تم تصوير المشاهد في الرياض بأجواء كوميدية مليئة بالحيوية والتشويق؛ ولإتمام التنفيذ النهائي والمونتاج، تم استخدام استوديو محترف في مدينة نيويورك، ومن المنتظر عرض الجزء الثاني من الفيلم خلال عيد الفطر المبارك.

والفيلم من بطولة: فيصل العيسى، عبدالعزيز الفريحي، محمد الدوسري، سلمان المقيطيب، مهند الجميلي، فيصل المسيعيد، عبدالعزيز برناوي، نواف العبدالله، علياء محمد، مع عدد كبير من ضيوف الشرف، نذكر منهم محمد القس، مها منصور، محمد الحجي، مرزوق الغامدي، سعد المدهش، والمطرب دحوم الطلاسي.

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