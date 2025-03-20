محمد سامي يكشف سبب اعتزاله الدراما التلفزيونية بشكلٍ مفاجئ

حققت نجاحات مع كثير من النجوم

أنوي الاعتزال منذ فترة

أعتذر عن أي مشهد لم يلقَ إعجاب الجمهور

الاستعداد للسفر خارج مصر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 مارس 2025 10:24 صباحاً - أثار المخرج، جدلًاواسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إعلان اعتزاله الدراما التلفزيونية بشكلٍ مفاجئ، بالتزامن مع عرض مسلسلي "إش إش" و"سيد الناس" ضمن موسموكشف محمد سامي، الأسباب التي دفعته لاعتزال الدراما التلفزيونية، رغم نجاحاته على مدار السنوات الماضية، قائلًا في بيانٍ نشره عبر صفحته على "فيس بوك": "السنة دي، كانت آخر أعمالي التلفزيونية، واللي فيها بودع المسلسلات، رحلة طويلة حولي ١٥ سنة، قدمت فيهم كل اللي قدرت عليه لإسعاد الجمهور العربي ، وحققت بفضل ربنا نجاحات مع نجوم كتير ومع شركات وقنوات كلها مهمة، وكان دايمًا الجمهور بيشجعني، سواء بردود الأفعال أو بتصويته ليا في الجوائز، و أي نجاح حققته كان بفضل ربنا و الجمهور ".وأضاف "يمكن المقربين ليّا عارفين إني واخد القرار ده من فترة، وهو اعتزال الإخراج التلفزيوني، ولكن كنت بنتهي من التزامات موقعة مع شركات ونجوم والحمد لله انتهيت منها وكان أخرها ٢٠٢٥، معنديش حاجة أكتر أقدر أقدمها في التلفزيون، وخايف من تشبع الجمهور من أسلوبي ومن الوقوع في فخ التكرار ودائرة المتوقع والملل، والوحيد القادر علي الدوام هو الله وحده ".وتابع محمد سامي: "الحمد لله آخر عملين ليّا (إش إش) و(سيد الناس) حققوا نجاح أنا سعيد بيه، كل يوم بلدي العظيمة مصر بتطلع صنّاع جداد موهوبين ومثقفين ويقدروا يقدموا أفضل من اللي قبلهم وهنفضل طول الوقت بنقدم أعمال مصرية يلتف حولها الجمهور العربي، بشكر كل حد ساعدني في الرحلة، وبشكر كل زميل منافسته كانت دافع للتميز، بعتذر عن أي مشهد قدمته أثناء الرحلة ولم يلق استحسان الجمهور أو إعجابهم، في الآخر الفنان دايمًا بيجرب والفنون جنون زي ما بيقولوا".واستطرد "ادعولي الفترة الجاية عندي سفر خارج مصر لفترة عامين، بتعلم فيهم حاجة جديدة بدرسها، حاجة كان نفسي أتعلمها من زمان وأجلتها كتير لحد ما لقيت نفسي بكبر وخايف يفوت العمر قبل ما أعمل حاجة نفسي فيها، مقتنع إن الشخص يقدر في أي وقت يقرر يوقف حاجه بيحبها عشان يعمل حاجة تانية بيحبها برضه وعايز يجربها بس محتاج عيلة تسانده علي اتخاذ قراره، كل التوفيق لكل زمايلي، وبحبكم وبشكركم على سنين المنافسة الجميلة اللي عملت أسمائنا كلنا وأتمني لنفسي التوفيق في الخطوة الجديدة".

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