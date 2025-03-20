مسلسل المداح 5 الحلقة 20.. صابر يفاجىء ست الحسن بمعرفته حقيقتها

مقابلة جديدة بين صابر وست الحسن

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مواجهة بين صابر ورحاب

View this post on Instagram A post shared by Hamada Helal (@hamadahelaleg)

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 مارس 2025 10:24 صباحاً - شهدت الحلقة الـ 20 من مسلسل "" العديد من التطورات، أبرزها عودة زوجة صابر المداح إلى السحر الذي تعلمته من خلال سميح الجلاد في الجزء الرابع، حيث بدأت الحلقة بمشهد فلاش باك للشيخ جاد () من أمام مقام سيدي أبو الحسن الشاذلي ويحاول سؤال شخص هناك عن سبب معرفته اسمه.وأخبر هذا الشخص، الشيخ جاد، بأنه في مهمة ويجب عليه أن يجد الصولجان، والباقي يتركه لحفيده المختار، فيما ينتقل المشهد إلى الوقت الحاضر، حيث يقابل صابر، ست الحسن () ويكشف لها عن مفاجأة ألا وهي أنه يعرف أنها الدكتور فاتن التي كانت تظهر له، ويهددها بأن نهايتها مكتوبة مهما تكن الألاعيب التي تلعبها، لتقرر ست الحسن مد اللعبة وتخبره بأنه يجب عليه إنقاذ والدته.يمكنكِ قراءة.. المسلسلات الأكثر مشاهدة في رمضان 2025.. مفاجأة تصويت الجمهوروتتوالى الأحداث حيث تخطط تاج () وعماد لحماية والدة صابر قبل أن يتم إيذاؤها من قبل بنات إبليس والملك الأحمر، وحتى يستطيع صابر إكمال رحلته بدون أي تشتيت، وبالفعل ظهرا لوالده حسن () في الصحراء وأنقذاها من يد الملك الأحمر وأعاداها إلى منزلها.وفي تطور آخر تواجه رحاب ()، صابر وتسأله عن كيفية عودة والدته في غمضة عين، وتحدث مواجهة بينهما ليخبرها صابر أنه باق على الود بينهما ولكن لا يستطيع الرجوع إليها بعد الانفصال، لتقرر رحاب الذهاب لمنزل والدها وتنتهي الحلقة بفتح رحاب كتاب السحر وتحاول عمل سحر لصابر.يمكنك قراءة أيضاً.. حمادة هلال ينتقل بين الماضي والحاضر في المداح 5.. فما القصة؟" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي من بطولة: حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، أحمد بدير، هبة مجدي، خالد سرحان، يسرا اللوزي، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن محيي الدين، محمد علي رزق، تامر شلتوت، حسني شتا، صبحي خليل، أحمد ماهر، جوري بكر، دارين حداد، محمد عبد الحافظ، طارق النهري وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف أمين جمال، إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج صادق الصباح.تدور أحداثفى الموسم الخامس والأخير، بعد عودة صابر المداح () من الموت، يواصل حروبه ضد الجن، ويضطر لمواجهة بنات إبليس كعدو جديد بأهداف خبيثة، ويسعى بكل عزمه للتغلب عليهم والتخلص من شرورهم كما اعتاد مسبقًا، كما تشهد حياته الشخصية العديد من التطورات المختلفة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».