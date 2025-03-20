شكرا لقرائتكم خبر عن أنور عبد المغيث: ياسمين عبد العزيز الأنسب للبطلة الشعبية..متنوعة وطلتها ساحرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب أنور عبد المغيث خلال حواره باليوم السابع: "لدي عملان قمت بالتحضير لهما، الأول هو جزء جديد من مسلسل جودر، والثاني هي رحلة بطلة أنثي، فلو رأينا بطلة تتحرك في مثل هذه العوالم لديها مهمة تسعى وراءها أو عوالم تخوضها وصراعات، أعتقد سيكون شيئا طريفا وجديدا، والحواديت والشغل الشعبي لا ينتهي ولكن أتمنى أن يتحمس الإنتاج".

وتابع: أقرب شخصية للبطلة الشعبية هي النجمة ياسمين عبد العزيز، وذلك لأنها نجمة شديدة التنوع، كوميديانة وتستطيع أن تقدم الاكشن والدراما ولها طلة ساحرة، فياسمين عبد العزيز هي الأنسب لتقديم هذه النوعية.

ويحكى مسلسل جودر 2 قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.

أبطال مسلسل جودر 2

مسلسل جودر 2 بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.

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