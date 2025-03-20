شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد سامى يعلن اعتزاله الدراما التليفزيونية ويقرر السفر للدراسة والان مع تفاصيل الخبر

كشف المخرج محمد سامى عن اعتزاله الإخراج للدراما التليفزيونية، فيما أعلن عن سفره للخارج لمدة عامين لدراسة مجال من المجالات المحببة له، مؤكدا أن هذا العام هو عام توديع الإخراج للدراما التليفزيونية، وذلك من خلال حسابه على موقع فيس بوك، حيث كتب "وداعا الدراما التليفزيونية، السنة دى كانت آخر أعمالى التليفزيونية، واللى فيها بودع المسلسلات، رحلة طويلة حولى 15 سنة، قدمت فيهم كل اللى قدرت عليه لإسعاد الجمهور العربى، وحققت بفضل ربنا نجاحات مع نجوم كتير ومع شركات وقنوات كلها مهمة، وكان دايما الجمهور بيشجعنى، سواء بردود الأفعال أو بتصويته ليا فى الجوائز، وأى نجاح حققته كان بفضل ربنا والجمهور، يمكن المقربين ليا عارفين إنى واخد القرار ده من فترة وهو اعتزال الإخراج التليفزيونى، ولكن كنت بنتهى من التزامات موقعة مع شركات ونجوم والحمد لله انتهيت منها وكان آخرها 2025، معنديش حاجة أكتر أقدر أقدمها فى التليفزيون، وخايف من تشبع الجمهور من أسلوبى ومن الوقوع فى فخ التكرار ودائرة المتوقع والملل، والوحيد القادر على الدوام هو الله وحده".



محمد سامى



منشور محمد سامى

وأضاف المخرج محمد سامى: "الحمد لله آخر عملين ليا إش إش وسيد الناس حققوا نجاح أنا سعيد بيه، كل يوم بلدى العظيمة مصر بتطلع صناع جداد موهوبين ومثقفين ويقدروا يقدموا أفضل من اللى قبلهم وهنفضل طول الوقت بنقدم أعمال مصرية يلتف حولها الجمهور العربى، بشكر كل حد ساعدنى فى الرحلة وبشكر كل زميل منافسته كانت دافع للتميز، بعتذر عن أى مشهد قدمته أثناء الرحلة ولم يلقى استحسان الجمهور أو إعجابهم فى الآخر الفنان دايما بيجرب والفنون جنون زى ما بيقولوا، ادعولى الفترة الجاية عندى سفر خارج مصر لفترة عامين بتعلم فيهم حاجة جديدة بدرسها، حاجة كان نفسى أتعلمها من زمان وأجلتها كتير لحد ما لقيت نفسى بكبر وخايف يفوت العمر قبل ما أعمل حاجة نفسى فيها، مقتنع إن الشخص يقدر فى أى وقت يقرر يوقف حاجه بيحبها عشان يعمل حاجة تانية بيحبها برضه وعايز يجربها بس محتاج عيلة تسانده على اتخاذ قراره، كل التوفيق لكل زمايلى وبحبكم وبشكركم على سنين المنافسة الجميلة اللى عملت أسمائنا كلنا وأتمنى لنفسى التوفيق فى الخطوة الجديدة".