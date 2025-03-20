شكرا لقرائتكم خبر عن لاشينة لاشين: نجاح مسلسل فهد البطل متوقع.. والسيناريو والإخراج سر التميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة لاشينة لاشين عن سعادتها الكبيرة بالنجاح الذي يحققه مسلسل فهد البطل، مؤكدة أنها لم تتفاجأ بهذا التفاعل الإيجابي، نظرًا لجودة السيناريو الذي كتبه المؤلف محمود حمدان بأسلوب مشوق وجذاب.



لاشينة لاشين

وأضافت لاشينة، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الإخراج المتميز للمخرج محمد عبد السلام لعب دورًا كبيرًا في إبراز جمال القصة وأداء الممثلين، مشيدة بدور شركتي المتحدة للخدمات الإعلامية وسينرجي في دعم العمل، حيث لم تدخرا جهدًا في تقديم المسلسل بأفضل صورة، وهو ما بدا واضحا على الشاشة.



لاشينة لاشين

قصة مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، ويجسد أحمد العوضى شخصية فهد، الشاب الصعيدى الذى يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره فى القاهرة وبدء حياة جديدة؛ يدخل فى صراعات لا تنتهى، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.



لاشينة لاشين

أبطال مسلسل فهد البطل

وتضم قائمة أبطال مسلسل فهد البطل، إلى جانب أحمد العوضى، كلًا من: ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، محمودالبزاوى، لوسى، كارولين عزمى، يارا السكرى، عصام السقا، صفاء الطوخى، حجاج عبدالعظيم، محسن منصور، حمزةالعيلى، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمى، مجدى بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، مراد فكرى صادق.



لاشينة لاشين

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