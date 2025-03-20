حقيبة دنيا سمير غانم تلفت الأنظار.. هذا تصميمها وسعرها

ميرنا وليد - بيروت - لفتت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم الأنظار بحقيبة يدها في مسلسلها الجديد "عايشة الدور".



وبالرغم من أن الممثلة تقدم دور شابة بإمكانيات متواضعة، إلا أن حقيبة يدها بسعر مرتفع للغاية، وقد جاءت باللون البيج كبيرة وبتصميم مميز، للإستخدام اليومي من تصميم دار أزياء Saint Lauren، وتحمل إسم Y.

ويصل سعرها بحسب موقع البيع إلى الـ 3600 دولار أميركي.

وتطلّ دنيا سمير غانم في شخصية عايشة التي تصطدم بمرور الزمن ورتابة الحياة، وتجد فرصة قدرية للعودة إلى الجامعة بدلاً من ابنة أختها، واستعادة حياتها والشعور بالحب من جديد بكل معانيه من خلال الكوميديا الاجتماعية "عايشة الدور" للمخرج أحمد الجندي.

نطلق الأحداث بالتعرف إلى عايشة وهي أم لطفلين مطلقة سراً، وتعيش حياة روتينية مملة. والانفصال عن زوجها وتربية أولادها، يشاركها البطولة نور محمود، أميرة أديب، ماجد القلعي، ميشيل ميلاد، فدوى عابد.