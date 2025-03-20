شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى: فكرة مسلسل الكابتن موجودة من 4 سنوات وضحكنا كتير وقت التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم أكرم حسنى، عن كواليس مسلسل الكابتن، وفكرة المسلسل من البداية وعن فريق العمل.

وقال أكرم حسنى في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365": "فكرة مسلسل الكابتن موجودة من 4 سنوات عند كريم أبو ذكرى واتعرضت عليا وكنت قلق من فكرة الفانتازيا وظهور أرواح و تنفيذ الطلبات مثل مكتوب عليا و الوصية، وقولت لكريم تعالى نأجله شويه وقدمت مسلسل بابا جه، وبعد كدة كلمت كريم قولت له المسلسل لسه موجود واشتغلنا عليه لحد ما ظهر على الشاشة".

وتابع: "الكواليس كلها ضحك وهزار وكان في مشاهد كثيرة وقفت من كتر ضحكنا و فكرة التريند ميشغلنيش بس بيدينى مؤشر أن الناس مبسوطة وأن تعبك مرحش على الفاضى واجتهدت انك تطلع عمل يعجب الجمهور والناس".

وتناول مسلسل الكابتن، قصة حسام عز الدين، الطيار الذي يجد نفسه في مواجهة مهام غير متوقعة بعد وقوع حادثة غامضة، إذ تبدأ أرواح ركاب طائرته المنكوبة في الظهور أمامه، مطالبة إياه بتنفيذ رغباتهم العالقة في الحياة، وهو ما يدخله في سلسلة من المواقف الكوميدية والتحديات المستمرة.

مسلسل الكابتن من بطولة أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمي جمال، قصة أيمن الشايب، وسيناريو وحوار عمرو الدالي، وإخراج معتز التوني، ومن إنتاج شركة K Media للمنتج كريم أبو ذكري.

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