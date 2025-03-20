شكرا لقرائتكم خبر عن رنا سماحة فى كواليس تسجيل أغنية الهونولولو مع الملحن محمد مصطفى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون المطربة رنا سماحة مع الملحن محمد مصطفى، في أغنية جديدة تحمل اسم" الهونولولو"، من كلمات إسلام الجرينى، وتوزيع مصطفى غانم، وميكس وماستر إسلام غلاب، ومن المقرر أن يتم طرحها موسم الصيف، بعد انتهاء تصويرها على طريقة فيديو كليب، وتكون من إخراج فادى حداد.



رنا سماحة و الملحن محمد مصطفى

من ناحية أخرى تصدرت رنا سماحة الأيام الماضية مؤشرات البحث بعد حديثها عن طلاقها من زوجها الملحن سامر أبو طالب، وقالت رنا سماحة في تصريحات تليفزيونية مع برنامج "أوضة ضلمة"، انفصلت وأنا حامل، ثم عدنا ووضعنا شروطا للعلاقة بيننا، وأضافت رنا سماحة: "كل واحد فينا مختلف وكان عايش بطريقة مختلفة ومش عايز الطرف التاني يأثر أو يسيطر عليه أو يغير فيه حاجة.



رنا سماحة و الملحن محمد مصطفى

وكانت آخر أعمال رنا سماحة أغنية طرحت فى شهر رمضان الحالى ، بعنوان "البركة" وجاءت على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر منصة الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر محمد نبيل، وألحان كريم نيازي، وتوزيع الموسيقى حمادة عصمت.

وأغنية أخرى بعنوان «عاملة عبيطة»عبر قناتها الرسمية بموقع «يوتيوب» وجميع المنصات الموسيقية، من ألحان سامر أبوطالب، كلمات أحمد حسن راؤول، توزيع خليل وشندي، إخراج حسام مجدي.