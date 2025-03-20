شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا تنتهي من تصوير كليب محبتنيش مع المخرج فادى حداد ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المطربة سيرا، من تصويرأغنية محبتنيش على طريقة الفيديو كليب فى لبنان مع المخرج فادى حداد، لطرحها بعد رمضان على جميع منصات سوشيال ميديا، الأغنية من كلمات على حسين، وألحان وتوزيع مصطفى غانم.



سيرا

وكانت آخر أعمال سيرا هو كليب بعنوان "فيك ميزة"في قالب موسيقي مقسوم، حيث الأجواء الإيقاعية الراقصة التي تحمل في مضمونها طاقة ايجابية، وتميز اللحن بتوليفته الموسيقية وجمله التي قدمتها سيرا بأداءها الخاص حيث جمعت بين السرعة في الأداء والإحساس.



سيرا

تدور قامت فكرة أغنية "فيك ميزة" حول فتاة رافضة لموضوع الحب والارتباط، من ثم وبشكل فجائي تعيش قصة حب مع شخص تجد به كل الصفات المميزة، تم تصوير أغنية بطريقة الفيديو كليب من إخراج بتول عرفة في أحد المواقع في مصر القديمة.



سيرا

وتقوم فكرة الكليب على تقديم لوحات استعراضية راقصة تتناسب مع أجواء الأغنية الإيقاعية، كما اعتمدت المخرجة على الألوان المبهجة التي تعكس راحة للمشاهد، إضافة إلى الطاقة الإيجابية التي ظهرت باللوحات الراقصة التي عكست مضمون الأغنية الموسيقي، والأغنية من كلمات علي حسين، وألحان زياد وائل، وتوزيع يوسف علاء.