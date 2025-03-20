شكرا لقرائتكم خبر عن اسعاد يونس مشيدة بمسلسلات المتحدة: تحتاج مشاهدة متأنية تقديراً للإبداع والان مع تفاصيل الخبر

أشادت الفنانة والإعلامية الكبيرة اسعاد يونس، بالمجهود الكبير الواضح في مسلسلات رمضان هذا العام، والتي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مشددة على أن مشاهدة عدد محدد من المسلسلات يعتير ظالم خصوصا أن هناك أعمال أخرى تحتاج تأني وتدقيق لما بها من عناصر فنية وابداعية مهمة.

وكتبت اسعاد يوسف في منشور على حسابها بموقع فيس بوك: "أعتقد أن المشاهدة الرمضانية لعدد مش قليل من المسلسلات السنة دى يعتبر ظالم، لأن مسلسلات زى لام شمسية والشرنقة والنص وقلبى ومفتاحه وظلم المصطبة وقهوة المحطة محتاجة مشاهدة متأنية تقديراً للإبداع والتفوق على جميع الأصعدة من جميع العناصر المشتركة، ود على سبيل المثال وليس الحصر".

مشاركة اسعاد يونس فى دراما رمضان

يذكر أن اسعاد يونس تواجدت فى دراما رمضان 2025، بمسلسل كامل العدد ++ الذى ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية اللايت المناسبة للعائلة، ويناقش مشاكل الشباب في سن المراهقة وصعوبة تربية الأبناء خاصة مع كثرة عددهم وزيادة أزماتهم، وتظهر دينا الشربيني خلاله بشخصية ليلى وهي تعمل في مستحضرات التجميل، فيما يقدم شريف سلامة دور زوجها وهو دكتور تجميل، ويعيشان سوياً في منزل به 8 أبناء مما يدخلهما في العديد من الأزمات.

أبطال مسلسل كامل العدد ++مسلسل كامل العدد ++ مكون من 15 حلقة من بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمى، انجى المقدم، مريم الخشت، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد عبد الوهاب، أحمد جمال سعيد، سمر علام، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

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