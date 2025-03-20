شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فهد البطل الحلقة 19.. فهد يقابل أمه فى قصر العمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت الحلقة الـ 19 من مسلسل فهد البطل إثارتها بعدما قابل فهد والدته للمرة الأولى فى قصر غلاب، حينما كان بصحبة محمود البزاوي "توفيق التمساح" فى مهمة هناك، لتقابله وتسأله عن سبب ذهابه إلى أحد أصدقاء حماد الرمحي فى زيارته الأولى للقصر.

شهدت الحلقة الـ 19 من مسلسل فهد البطل وصول أحمد العوضي "فهد" إلى الشخص صاحب الرقم الذى تم إرسال الرسالة منه إلى شقيقته بالعنوان الذى تم اغتصابها فيه، ثم علم بعدما أمسكه أن شامل هو صاحب الخطة والعقل المدبر لها.

بدأت الحلقة الـ 19 من مسلسل فهد البطل من خلال وصول الفنان أحمد عبد العزيز "غلاب" إلى بلدته ومقابلة زوجته "وفاء" التي سألته عما إذ كان هناك شخص أراد توصيلها إلى أبنائها من حماد، لينتفض فيها ويصرخ بأنه لن يسمح لأحد بأن ينبش فى القديم. وهو ما جعلها تستغرب خاصة أن مرادها من السؤال كان معرفة رد فعله.

تعرض الحلقة التاسعة عشر من مسلسل فهد البطل للنجم أحمد العوضى، مساء اليوم الأربعاء على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء.

وتعرض الحلقة التاسعة عشر من مسلسل فهد البطل على قناة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، ويجسد أحمد العوضى شخصية فهد، الشاب الصعيدى الذى يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره فى القاهرة وبدء حياة جديدة؛ يدخل فى صراعات لا تنتهى، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

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