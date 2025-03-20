شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية الحلقة 4.. مواجهة بين وسام وطارق بعد إفاقة الأخير من الغيبوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الحلقة الرابعة من مسلسل لام شمسية، بطولة النجمة أمينة خليل وأحمد السعدني، ضمن مسلسلات رمضان 2025، بمشهد مواجهة بين النجم "احمد السعدني – طارق" والنجم "محمد شاهين – وسام" بعد أن ذهب الأول لزيارة الثاني لتقديم الاعتذار له، بعد التنازل عن القضايا المقدمة من الطرفين، وسرعان ما دار حديث بينهما فى منزل وسام، لتنتهى المشاجرة بينهما بعد أن هدد طارق بطلاق زوجته "أمينة خليل – نيللي"، ليرد عليه وسام بضرورة خضوع نيللي لطبيب نفسي.

يعرض مسلسل لام شمسية على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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شاهين بعد التصالح



طارق ووسام