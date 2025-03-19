رحيل سماح في مسلسل الحلانجي يصدم الجمهور.. لحظة صعبة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 مارس 2025 11:49 مساءً - شهدت أحدث حلقات مسلسل "الحلانجي" مفاجأة صادمة، حيث رحلت سماح، الشخصية التي تجسدها الفنانة آيتن عامر، أثناء حفل زفافها على طه، الذي يؤدي دوره الفنان محمد رجب.

فراق صادم

وجاءت وفاة "سماح" آيتن عامر بعد صراعها مع ورم في الدماغ، ورغم الدعم الكبير الذي قدمه لها طه طوال رحلة علاجها، إلا أن القدر كان له رأي آخر، لترحل في لحظة كانت من المفترض أن تكون الأسعد في حياتها، وفي مشهد مؤثر للغاية، سقطت سماح بين ذراعي طه، لتموت بين أحضانه، تاركة صدمة كبيرة لدى المشاهدين.

المشهد المؤثر الذي أظهر لحظة سقوط سماح وانهيار طه بعد وفاتها، ترك أثرًا عميقًا لدى الجمهور، الذين عبروا عن صدمتهم الكبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتصدر اسم المسلسل وأبطاله قائمة الترند، وسط تعليقات متأثرة بالإبداع التمثيلي والحبكة الدرامية غير المتوقعة.

وأشاد الجمهور بالأداء التمثيلي لـ آيتن عامر ومحمد رجب في هذا المشهد، معتبرين أنه من أقوى اللحظات الدرامية في المسلسل، حيث تمكن الثنائي من إيصال مشاعر الحزن والصدمة بواقعية شديدة، كما اعتبر البعض أن وفاة سماح ستشكل نقطة تحول كبيرة في الأحداث القادمة، مما زاد من تشوق المشاهدين لما سيحدث بعد هذه الفاجعة.

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مسلسل "الحلانجي"

ويستمر "الحلانجي" في عرض حلقاته خلال موسم رمضان، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، على رأسهم محمد رجب، آيتن عامر، دانا حلبي، عبير صبري، أحمد وفيق، عمرو رجب، محمود قابيل، محمد لطفي، هالة فاخر، طارق صبري، ميمي جمال، إبراهيم السمان، وسامي مغاوري. العمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام.



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