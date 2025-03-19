محمد رمضان يعيد طرح "رولا رولا" بعد حذفها لأسباب مجهولة

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان المصري محمد رمضان عن إعادة نشر أغنيته الجديدة "رولا رولا" عبر يوتيوب، بعد حذفها بشكل مفاجئ دون توضيح الأسباب، و وجه رمضان رسالة إلى متابعيه عبر حسابه، داعياً إياهم لدعم الأغنية و التفاعل معها مجدداً.



و كان رمضان قد طرح الأغنية في 16آذار ، بالتعاون مع مغني الراب العالمي فرينش مونتانا، تحت إشراف المنتج غورانغ دوشي، وبمشاركة جاسمين ساندلاس و دي جي شادو دبي، فيما تولى روشا وبليزا تلحينها. و تم تصوير الفيديو كليب في الهند بإخراج رويل دوسان فارينداني .